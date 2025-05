Neue Werder-Anleihe 2025/30 mit Zielvolumen von 20 Mio. Euro

Der SV Werder Bremen spielt in der laufenden Bundesliga-Saison 2024/25 eine sehr ordentliche Runde und liegt zwei Spieltage vor Schluss auf einem komfortablen 8. Tabellenplatz - selbst die Teilnahme am internationalen Geschäft ist noch möglich. In finanzieller Hinsicht bieten die Werderaner derzeit ihre zweite Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt an und präsentieren sich anders als bei der ersten Anleihe-Emission im Abstiegs- und Coronajahr 2021, als "gesunder und ambitionierter Verein", wie Geschäftsführer Klaus Filbry im Interview mit dem Anleihen Finder erläutert.

Anleihen Finder: Hallo Herr Filbry, Werder Bremen kümmert sich frühzeitig um die Refinanzierung der Anleihe 2021/26 - warum haben Sie sich in diesem Zusammenhang für eine neue Anleihe entschieden? Welche Vorteile sehen Sie in diesem Finanzierungsinstrument?

Klaus Filbry: Wir haben mit der Erstemission im Jahr 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen den Schritt an den Kapitalmarkt gewagt und diesen Weg sowohl für die Anleger als auch für uns sehr erfolgreich beschritten. Diesen Weg möchten wir nun gemeinsam weiter fortsetzen. Darüber hinaus passt das Finanzierungsinstrument für uns sehr gut in unseren seriösen Finanzierungsmix.

Anleihen Finder: Wofür sollen die neuen Anleihemittel - neben der vorzeitigen Refinanzierung des 2021er Bonds - konkret noch genutzt werden?

Klaus Filbry: Es geht zum einen um die Absicherung unserer Infrastrukturmaßnahmen in der Grünzone Pauliner Marsch. Außerdem wollen wir in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und KI investieren.

HINWEIS: Den Wertpapierprospekt der Werder-Anleihe 2025/30 können Sie hier einsehen

Anleihen Finder: Warum haben Sie das Anleihevolumen nicht höher als 20 Mio. Euro gewählt, um bspw. noch weitere institutionelle Investoren anzuziehen und etwa bei Transfers eine gewisse Liquidität bereit zu halten?

"Transfers finanzieren wir grundsätzlich aus uns selbst heraus"

Klaus Filbry: Wir haben das Volumen bewusst so gewählt, um in unserer gesamten ...

