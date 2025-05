Nach einer intensiven Korrektur meldet sich ein Tech-Gigant eindrucksvoll zurück: mit rasant steigenden Nutzerzahlen, Milliardenumsätzen und einer unternehmenseigenen KI, die bereits in Hunderten Millionen Chats zum Einsatz kommt. Der Kurs zieht wieder an, das Momentum kehrt zurück - und alles deutet auf eine starke Fortsetzung der Erholung hin. Kommt jetzt der Durchbruch in Richtung Allzeithoch?Die Aktie hat seit dem April-Tief bereits deutlich zugelegt - und zuletzt ein starkes Kaufsignal geliefert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...