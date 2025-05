Die Exasol AG hat im ersten Quartal 2025 einen überzeugenden Start hingelegt und bekräftigt mit starken Ergebnissen die Wirksamkeit ihrer strategischen Fokussierung. Während sich der Gesamt-ARR zwar leicht rückläufig zeigte, legte das Unternehmen insbesondere in den strategisch wichtigen Fokus-Branchen kräftig zu - und kehrte gleichzeitig in die Gewinnzone zurück. Die Umsatzerlöse wuchsen im Jahresvergleich um satte 25,3 Prozent auf 12,4 Millionen Euro. Damit übertraf Exasol die Erwartungen deutlich - auch dank eines Einmaleffekts in Höhe von 2,9 Millionen Euro aus dem Hardware- und Servicegeschäft ...

