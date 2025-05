ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auf dem US-Markt sei das Umsatzplus auf vergleichbarer Basis höher ausgefallen als erwartet. Hier hätten das Online-Geschäft und das Geschäft mit Pharmazeutika gut abgeschnitten./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011794037