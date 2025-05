DJ VDMA: Auftragseingang Maschinenbau steigt im 1. Quartal

DOW JONES--Die ersten Monate des Jahres 2025 sind für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau erfreulich verlaufen: Im März verbuchten die Unternehmen abermals einen leichten Zuwachs der Aufträge um real 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Dem schwächelnden Inlandsgeschäft (minus 3 Prozent) stand ein Plus von 6 Prozent der Auslandsbestellungen gegenüber. Aus den Euro-Ländern kamen - auch aufgrund von Großaufträgen - insgesamt 19 Prozent mehr Order, die Nicht-Euro-Länder verbuchten einen Zuwachs von 2 Prozent. "Das Jahr hat gut angefangen, allerdings bleibt die Unsicherheit über die weitere Entwicklung außerordentlich groß - vor allem mit Blick auf die Zollpolitik der USA und mögliche Gegenmaßnahmen", kommentierte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt die Zahlen.

Nachdem bereits im Januar und Februar leichte Orderzuwächse in die Bücher kamen, ergibt sich nun auch für das gesamte erste Quartal ein Orderzuwachs von real 4 Prozent zum Vorjahr. Damit war es die erste Dreimonatsperiode seit dem ersten Quartal 2022 mit einem Auftragsplus. Die Inlandsbestellungen lagen von Januar bis März um 1 Prozent höher als der Vorjahreswert, das Ausland verbuchte 5 Prozent mehr Bestellungen (Euro-Länder: plus 12 Prozent, Nicht-Euro-Länder: plus 2 Prozent). "Im Auslandsgeschäft sehen wir inzwischen einen Wendepunkt, das Inland bleibt unverändert schwierig. Umso wichtiger ist es, dass die neue Bundesregierung jetzt direkt mutige Reformen zur Stärkung des Standorts einläutet, die wieder zu mehr Investitionen führen", kommentierte Gernandt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.