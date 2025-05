Hamburg (ots) -Mit der bundesweiten Initiative Deutschland macht KI - Mach mit! startet das Deutsche Innovationsinstitut diind gemeinsam mit dem DUP UNTERNEHMER Magazin ein einzigartiges Programm, das Unternehmen den praxisnahen und sicheren Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht - kostenfrei, niederschwellig und konkret anwendbar.Ziel der Initiative ist es, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Einstieg in die Nutzung von KI-Technologien zu erleichtern und die digitale Souveränität des Standorts Deutschland zu stärken.Die KI-Initiative 2025 ermöglicht die Förderung von 5.000 Unternehmen und wird von führenden KI-Expert:innen, wie Prof. Dr. Rüdiger Buchkremer, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für IT Management und Digitalisierung der FOM, unterstützt.Im Zentrum der Initiative stehen die zweimal wöchentlich online stattfindenden Expert:innen-Sprechstunden, in denen Unternehmer:innen ihre konkreten Fragen und Anwendungsfälle direkt und persönlich mit Fachleuten besprechen können. Um die praktische Anwendung und das eigenständige Ausprobieren zu ermöglichen, wird den Unternehmen im Rahmen der Initiative darüber hinaus ein kostenfreier vierwöchiger Zugang zur Business-KI-Plattform logicc zur Verfügung gestellt. Diese in Europa gehostete Plattform gewährleistet eine datenschutzkonforme Nutzung nach DSGVO-Richtlinien und ermöglicht den sicheren Zugriff auf Premium-Versionen führender KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini.Parallel dazu führt die Initiative die größte KI-Studie Deutschlands durch, um aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich künstlicher Intelligenz zu erfassen und damit zur öffentlichen Diskussion und Weiterentwicklung beizutragen."Künstliche Intelligenz ist kein Privileg für Tech-Pionier:innen - sie ist ein Werkzeug für alle. Mit der KI-Initiative 2025 demokratisieren wir den Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie und ermöglichen es Unternehmen, KI nicht nur zu verstehen, sondern gezielt für ihren Erfolg einzusetzen. Wir überbrücken damit die Kluft zwischen technologischem Potenzial und praktischer Anwendung", erläutert Ines Woermann, Geschäftsführerin Deutsches Innovationsinstitut diind.Interessierte Unternehmer:innen können bis zum 01.06.2025 kostenlos an der Initiative teilnehmen.Alle Informationen unter www.diind.de/deutschland-macht-kiÜber diind:Das Deutsche Innovationsinstitut diind ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die nachhaltige und digitale Innovationen vorantreiben möchten. Als Teil der Verlagsgruppe JDB steht das diind in enger Verbindung mit dem DUP UNTERNEHMER MAGAZIN, dem Sprachrohr des deutschen Mittelstands, und leistet damit einen Beitrag, die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sichtbar zu machen. Als Institut verbindet das diind wissenschaftliche Expertise mit praxisorientierter Unterstützung, um Organisationen zu befähigen, ihre Innovationskraft zu stärken und nachhaltige Ziele zu erreichen.Mit seiner Expertise analysiert es Unternehmen und zeichnet sie für herausragende Leistungen in unterschiedlichen Bereichen aus. Durch seine Auszeichnungen würdigt es Organisationen, die sich durch ihre Innovationskraft, zukunftsorientierte Strategien und nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Unternehmensfeldern auszeichnen.Ein weiterer Schwerpunkt des diind liegt auf der Künstlichen Intelligenz (KI). Es fördert deren Einsatz gezielt in Unternehmen, unterstützt durch Schulungen und Workshops die Weiterbildung von Fachkräften und liefert mit seinen Trendstudien fundierte Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen. Gemeinsam mit führenden Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik treibt das diind innovative Ansätze voran, die echten Mehrwert schaffen. www.diind.dePressekontakt:Lina Wienckedmki@diind.deOriginal-Content von: Deutsches Innovationsinstitut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164615/6027858