07.05.2025

Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG



Unternehmen: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2025

Kursziel: 8,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Sonderertrag treibt Q1-Ergebnis der AG - Girokonto für Mitte des Jahres bestätigt



Die UmweltBank hat jüngst Q1-Zahlen gemeldet, die insbesondere von einer außerordentlichen Dividendenzahlung einer Tochter aus dem Beteiligungsgeschäft geprägt waren. Während auf AG-Ebene ein Ertrag von u.E. rd. 10 Mio. EUR anfiel, bleibt das Konzernergebnis unberührt. Darüber hinaus legte das Einlagengeschäft in Q1 leicht zu, während das Neukreditgeschäft eigenmittelbedingt wie erwartet weiter auf niedrigem Niveau verblieb. Der Launch des Girokontos für Mitte des Jahres wurde erneut bestätigt und dürfte u.E. einen wesentlichen Wachstumskatalysator darstellen.

Einlagenvolumen und Kundenzahl legen leicht zu - Unterjährige Beschleunigung durch Girokonto avisiert: Die Anzahl der Kunden stieg in Q1 wie im Vorjahr um rd. 5.000 Kunden bzw. 2,6% qoq auf 159.000 (+13,6% yoy). Gleichzeitig wuchsen die Privatkundeneinlagen um ca. 4,5% qoq (+140 Mio. EUR) auf 3,6 Mrd. EUR. Auf diese erzielt die UmweltBank aktuell eine Zinsmarge von 125BP und zahlt seinen Kunden nach der jüngsten Zinssenkung 1,00% Zinsen pro Jahr. Das Einlagengeschäft stellt u.E. den wichtigsten Treiber der Profitabilität dar, um nicht nur die Fixkostenbasis der Bank von ca. 65 Mio. EUR p.a. zu decken, sondern auch den von uns mittelfristig erwarteten zweistelligen Millionengewinn zu erzielen. Dabei bringt jede zusätzliche Milliarde an Einlagen ca. 10 Mio. EUR Vorsteuergewinn ein und erfordert je nach Wiederanlage der Bank kein bzw. nur geringes zusätzliches Eigenkapital.

Kreditvergabe wie erwartet auf niedrigem Niveau - Erhöhte Risikovorsorge könnte nötig sein: Das Neukreditvolumen belief sich in Q1 trotz deutlich höherer Kreditanfragen aufgrund der beschränkten Eigenmittelsituation auf 30 Mio. EUR. Im Gesamtjahr plant die Bank weiterhin mit einem stabilen Kreditbestand und einer Neuvergabe von 250 bis 350 Mio. EUR (zuvor: ~350 Mio. EUR). Der Zinsüberschuss lag in Q1 mit 13,7 Mio. EUR (Vj.: 7,8 Mio. EUR) leicht unter unseren Erwartungen, sodass wir unsere FY-Prognosen leicht reduziert haben. Auch die UmweltBank erwartet im Gesamtjahr einen leicht geringeren Zinsüberschuss von 60-65 Mio. EUR (zuvor: 65-70 Mio. EUR). Zudem wurde im Q1-Call bekannt, dass die Bank in den bisherigen Prognosen bereits eine höhere Risikovorsorge von 10-15 Mio. EUR (inkl. § 340f-Reserve) berücksichtigte, die im weiteren Jahresverlauf gebildet werden könnte. Dabei dürften die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen u.E. jedoch nur einen mittleren einstelligen Mio. EUR-Betrag ausmachen, während der restliche Betrag u.E. auf die Bildung von zusätzlichen stillen Vorsorgereserven (§ 340f) entfällt.



Auch wenn die Bank keine neuen Aussagen in Bezug auf den Stand der Behebung der von der BaFin ermittelten Mängel traf, rechnen wir unverändert Ende 2025 bzw. in H1/26 mit dem partiellen bzw. gänzlichen Entfall der von der Bafin erhobenen Eigenmittelzuschläge. Dies könnte u.E. sowohl für das Kreditneugeschäft als auch für die Aktie einen wesentlichen Katalysator darstellen und wird das EBT der Bank u.E. mittelfristig um einen hohen einstelligen Mio.-EUR-Betrag p.a. erhöhen.



Fazit: Die UmweltBank hat das Wachstum im Einlagengeschäft in Q1 fortgesetzt, während das Kreditneugeschäft weiter auf niedrigem Niveau verblieb. Das für Mitte 2025 geplante Girokonto wurde erneut bestätigt und dürfte u.E. zu einem EKschonenden Gewinntreiber werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.



