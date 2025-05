RATIONAL - Kombiküchenspezialist will mit neuer Kombiserie iHexagon voll durchstarten!

RATIONAL gehört zu den weltweit führenden Anbietern bei Profiküchenequipment, wobei man dank Produktlinien wie iVario und iCombi in diesem hochmargigen Marktsegment mit großem Abstand vor Wettbewerbern wie Middleby dominiert. Da viele Hotels, Restaurants und Gaststätten ihre Investitionen in neues, effizientes und kostengünstiges Equipment angesichts steigender Gästezahlen deutlich nach oben fahren, bieten sich für RATIONAL mittelfristig starke Aussichten.

RATIONAL - Branchenprimus profitiert massiv von anziehenden Investitionen in der Systemgastronomie!

Der Traditionskonzern RATIONAL gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Profiküchenequipment. Mit Kombigeräten aus der "iCombi" oder der "ivario"-Serie lassen sich nicht nur unterschiedliche Vorgänge wie Braten, Garen, Frittieren, Blanchieren oder Grillen simultan auf einem Gerät durchführen. Dank intelligenter Softwaresuites, wie dem Kochassistenzsystem iCooking-Control, lässt sich die Speisezubereitung auf ein Viertel der üblichen Zeit reduzieren. Dank modernster Heiztechnologie und intelligenter Sensorik lässt sich außerdem der Energie- und Ressourcenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um bis zu 40 % verringern, was die Kostenbasis erheblich entlastet. Dies beschert RATIONAL gegenüber Konkurrenten wie Middleby erhebliche Wettbewerbsvorteile, wobei RATIONAL mit einem Marktanteil von >50 % eine dominierende Marktposition in diesem hochmargigen Segment einnimmt. Da viele Verbraucher wieder mehr Geld für Restaurantbesuche ausgeben, ziehen auch die Investitionen in der Systemgastronomie seit geraumer Zeit wieder deutlich an. Da sich dank dem Einsatz von modernem Kombiküchenequipment nicht nur die Zubereitungszeit deutlich verkürzen lässt, sondern auch die Kostenseite durch geringeren Ressourcenverbrauch und sinkende Personalkosten entlastet wird, macht sich die Anschaffung von modernem Profiküchenequipment für Restaurants, Gaststätten, Hotels oder Großkantinen langfristig bezahlt, weshalb der Absatz bei RATIONAL seit geraumer Zeit wieder deutlich anzieht.