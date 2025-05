Bonn (ots) -Ab Mittwoch, 7. Mai, berichtet phoenix ausführlich über die anstehende Wahl des neuen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche in Live-Sendungen aus Rom, Dokumentationen und Polit-Talks.Zum Beginn des Konklaves überträgt phoenix eine Sondersendung von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr direkt aus Rom mit phoenix-Reporter und Vatikanexperte Stephan Kulle mit Gästen am Set, die die Geschehen rund um den Beginn des Konklave einordnen.Das feierliche Einziehen der Wahlkardinäle in die Paulskapelle wird live ab 16.00 Uhr übertragen. Danach folgt der Gang der wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle sowie der erste Wahlgang.Jeweils um 13.30 Uhr und 19.00 Uhr gibt es eine weitere Sondersendung zum Konklave.Auch am Donnerstag, 8. Mai, überträgt phoenix das Konklave ebenfalls in zwei Sondersendungen am Nachmittag und am Abend, jeweils um 13.30 Uhr und 19.00 Uhr.Anlässlich des Konklaves präsentiert phoenix am Donnerstag, dem 8. Mai, ab 20.15 Uhr einen Themenabend mit ausgewählten Dokumentationen, die tiefere Einblicke in das Papstamt und die Geschichte des Vatikans geben. Im Anschluss widmet sich die Gesprächssendung phoenix runde der Wahl des neuen Papstes live um 21.00 Uhr.Stephan Kulle begleitet bereits zum dritten Mal die Wahl eines Papstes und bringt diese besondere Erfahrung in die Berichterstattung ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6027883