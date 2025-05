Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate hat mit 0,00% im April den tiefsten Stand seit vier Jahren erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die Kernrate zeige ähnliche Tendenzen. Die sinkenden Ölpreise einerseits sowie der starke Schweizer Franken andererseits, der in Krisenzeiten (Stichwort US-Zollproblematik) als sicherer Hafen gelte, dürften ihren Teil dazu beigetragen haben. Für die Sitzung der Schweizer Nationalbank (SNB) im Juni werde weitgehend eine Senkung der Zinsen auf 0,00% erwartet. Auch Negativzinsen stünden im weiteren Jahresverlauf zur Debatte. Zusätzliche Interventionen am Devisenmarkt, wie der Kauf von Dollar und Euro würden der SNB die Möglichkeit bieten, eine weitere Aufwertung des Franken zu begrenzen. Franken Käufer sollten das EUR/CHF-Niveau bei 0,9500 mittels einer Limit Order nutzen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit am Markt sollten Franken Verkäufer hingegen das charttechnische Level 0,9225 im Auge behalten. (07.05.2025/alc/a/a) ...

