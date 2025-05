Die Modebranche hat bereits seit einer Weile mit einer mauen Konsumstimmung zu kämpfen. Dazu gesellten sich in den letzten Wochen dann auch noch Zollsorgen, aufgrund des von Donald Trump losgetretenen Handelskriegs in bisher ungekanntem Ausmaß. Die Erwartungen an Hugo Boss vor der Zahlenvorlage hielten sich eher in Grenzen und so konnte das Unternehmen nun zumindest für etwas bessere Laune sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...