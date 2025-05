Kirchhundem (ots) -MENNEKES wird zum Anbieter von DC-Ladesystemen und erweitert sein Portfolio strategisch um ein neues Produktsegment. Im Rahmen eines Asset Deals, der Anfang Mai unterzeichnet wurde, erwirbt der Elektromobilitäts-Pionier aus dem Sauerland die Eigentumsrechte an den DC-Ladesystemen des Münchner Start-ups CHARGE-V, Teil der VISPIRON Gruppe. "Der Asset Deal ist die logische Konsequenz aus unseren strategischen Überlegungen zur Erweiterung unseres Produktportfolios", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Christopher Mennekes nach der Vertragsunterzeichnung. "Als führender Lösungsanbieter für Ladeinfrastruktur gehen wir mit den neuen DC-Systemen und entsprechenden Services den nächsten Schritt - alles aus einer Hand, alles in bewährter MENNEKES Qualität".Vervollständigung der Produktpalette um DC-LadelösungenAuf Basis des Produktportfolios von CHARGE-V - konkret den neuen Stand-alone-Ladesäulen Compact 80 und Compact 160 und dem Dispenser Smart 500 - startet MENNEKES die Entwicklung einer eigenen DC-Produktreihe, die 2026 gelauncht wird. "Mit den Lösungen von CHARGE-V finden wir eine optimale Ausgangslage vor, um sie gemäß unseren strategischen Anforderungen mit erweiterten Funktionen und mit neuem Design zu MENNEKES Ladelösungen weiterzuentwickeln", ist sich MENNEKES Geschäftsführer Volker Lazzaro sicher. Fokus des zukünftigen DC-Portfolios von MENNEKES wird es sein, Gesamtlösungen für das Laden in Industrie und Gewerbe inklusive der passenden Services anzubieten.Fünf Jahre DC-Know-howDas zur VISPIRON Gruppe gehörende Unternehmen CHARGE-V mit 30 Mitarbeitenden wurde vor fünf Jahren gegründet und hat sich auf die Entwicklung intelligenter DC-Ladesysteme spezialisiert."Wir haben in den letzten Jahren ein starkes Fundament gelegt - technologisch, organisatorisch und im Zusammenspiel mit Partnern und Kunden. Die Übergabe des Ladeportfolios an MENNEKES ist ein konsequenter Schritt, damit unsere DC-Produkte weiter skalieren können und unsere Kunden von einem starken Anbieter profitieren", erklärt Christopher Lehne, Geschäftsführer von CHARGE-V.Amir Roughani, Geschäftsführer der VISPIRON und Hauptgesellschafter von CHARGE-V, betont: "Unser Ziel war es immer, durch Technologie echten Wandel möglich zu machen. Mit MENNEKES haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision von leistungsfähiger, verlässlicher und intelligenter Ladeinfrastruktur weiterträgt und zur industriellen Breite bringt. Wir als VISPIRON tragen weiterhin zum Wandel bei, indem wir uns auf die Entwicklung und den Betrieb von Kombikraftwerken fokussieren."Ausblick auf die nächsten MonateMENNEKES übernimmt das CHARGE-V Portfolio, das sich aktuell noch in der Eichrechtszertifizierung befindet. Da die erfolgreiche Zertifizierung von externen Stellen abhängt, kann hier aktuell noch keine konkrete Zeitschiene benannt werden. Der Launch der von MENNEKES weiterentwickelten, eigenen DC-Reihe, mit wahlweise 80 (2 x 40) kW oder 160 (2 x 80) kW Ladeleistung, im neuen Look wird 2026 erfolgen."Wir sind uns sicher, dass wir mit dieser Investition unsere starke Position im eMobility-Infrastrukturmarkt weiter ausbauen werden", blickt Volker Lazzaro zuversichtlich in die Zukunft. "Starke Partner, ein umfassendes Produktportfolio, vielfältige Services, ein talentiertes Team - wir haben alles, um dem Markt ein umfassendes und besonderes Angebot rund um das Laden der Elektrofahrzeuge anzubieten."MENNEKESDie MENNEKES Gruppe, gegründet 1935, ist führender Hersteller von Industriesteckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen. Seit 2014 ist der Typ-2-Stecker EU-Standard für E-Fahrzeuge. Mit 1.600 Mitarbeitenden weltweit bietet MENNEKES robuste Lösungen für Industrie, Elektromobilität und mehr. Der Umsatz im letzten Geschäftsjahr betrug rund 300 Millionen Euro.www.mennekes.deCHARGE-VDie CHARGE-V GmbH ist ein Technologieunternehmen aus München mit Fokus auf die Entwicklung intelligenter DC-Ladesysteme und Energievernetzung. Als Teil der VISPIRON Gruppe konzentriert sich CHARGE-V künftig auf den Vertrieb von HPC-Ladelösungen.www.charge-v.comVISPIRONDie VISPIRON Gruppe mit Hauptsitz in München verfolgt das Ziel, Mobilität, Energie und Digitalisierung im Sinne einer klimaneutralen Zukunft zu verbinden. Mit Lösungen für Erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Flottenmanagement und digitale Infrastrukturen gestaltet VISPIRON als technologieorientiertes Unternehmen aktiv die Energiewende - und setzt dabei auf Sektorkopplung.www.vispiron.comPressekontakt:Christina Debus, Tel.: +49 2723 41-7015, Mail: christina.debus@MENNEKES.deAlex Clemens, Tel. +49 2723 41-5589, Mail: alex.clemens@MENNEKES.deAnna Senske, Tel.: +49 2723 41-5583, Mail: anna.senske@MENNEKES.deOriginal-Content von: MENNEKES Elektrotechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161819/6027896