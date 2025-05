Berlin/ Delft (ots) -Weltweit das erste medizinische Hilfsmittel, das Tremor sofort stoppt - ohne Operation, Medikamente oder Strom. Die STIL Group B.V. entwickelte eine mechanische Unterarm-Orthese, die unkontrolliertes Zittern um mehr als 80 % dämpfen kann. Sie schenkt Betroffenen wieder einen sicheren Griff am Glas und die Freiheit, selbstständig essen zu können. Über die Impact-Investment-Plattform Invesdor (www.invesdor.de) können sich Anlegende an diesem schnell wachsenden MedTech-Unternehmen beteiligen.Die von Maschinenbauingenieur und STIL-Gründer IJsbrand de Lange entwickelte, nicht-invasive Anti-Tremor-Orthese ist CE-zertifiziert und wurde klinisch getestet. Um die internationale Marktdurchdringung weiter voranzutreiben, startete STIL eine Eigenkapital-Crowdinvesting-Runde auf Invesdor.Partnerschaften beschleunigen Expansion in DeutschlandIm deutschen Gesundheitsmarkt hat STIL CEO IJsbrand de Lange zwei wichtige Partnerschaften geschlossen - mit dem Seeger Gesundheitshaus und dem Sanitätshaus Helmut Haas. Damit sichert sich STIL die Abdeckung der drei großen Regionen Berlin, Brandenburg und Sachsen. Durch diese Partnerschaften verdoppelt sich die Reichweite von STIL in Deutschland. Bereits für das nächste Quartal sind weitere Kooperationen mit renommierten Sanitätshäusern geplant, um eine flächendeckende Marktpräsenz in Deutschland zu erreichen.Für die Gesundheits- und MedTech-Branche bedeutet dies: STIL baut nicht nur innovative Produkte, sondern etabliert sich mit einem skalierbaren Geschäftsmodell rasch im relevanten Versorgungsnetzwerk. Das macht STIL zu einem spannenden MedTech-Investment im Bereich Bewegungsstörungen.BeteiligungsmöglichkeitenNoch bis zum 26. Mai 2025 können private und institutionelle Investoren ab fünf Aktien (je Aktie: 58,46 EUR) in die STIL Group investieren. Alle Anlegenden erhalten die gleichen Aktienrechte wie der renommierte Healthcare-VC Health Innovations, der mit mindestens 300.000 EUR einsteigt.- Pre-Money-Bewertung: 10 Millionen Euro- Zielvolumen: bis zu 3 Millionen Euro- Verwendung der Mittel: 40 % Expansion EU/USA, 30 % Produktentwicklung der 2. Generation, 15 % klinische Studien und Erstattungsverfahren, 15 % operative SkalierungMedizinischer und gesellschaftlicher ImpactWeltweit leiden mehr als 30 Millionen Menschen an essenziellem Tremor oder Parkinson-bedingtem Zittern. Bisherige Behandlungsmöglichkeiten sind oft invasiv, teuer oder mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Die STIL Orthese bietet eine sofort wirksame, sichere und bezahlbare Lösung. Ihr stromloses mechanisches Funktionsprinzip reduziert nicht nur die Umweltbelastung, sondern zahlt auch auf wichtige Nachhaltigkeitsziele (z. B. SDG 3 "Gesundheit und Wohlbefinden") ein.Skalierbares GeschäftsmodellSTIL vertreibt die Orthese im DACH-Raum über Sanitätshaus-Partner wie STOLLE, BRILLINGER, Seeger Gesundheitshaus und Sanitätshaus Helmut Haas. Mehrere hundert Geräte wurden seit der Markteinführung 2023 bereits verkauft. Die adressierbare Marktgröße in EU und USA wird auf rund 3 Milliarden Euro geschätzt.Zitat: "Unsere Mission ist es, Millionen von Menschen mit Tremorerkrankungen eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Mit der neuen Finanzierung beschleunigen wir die internationale Markteinführung und erweitern unsere Produktpipeline." ( IJsbrand de Lange, Gründer & CEO, STIL)Über STILDie 2017 gegründete STIL Group B.V. (Delft, NL) entwickelt patentierte Medizintechnik-Lösungen für Bewegungsstörungen. Das Kernprodukt, die STIL Orthese, ist CE-zertifiziert, FDA-registriert und bereits in vier EU-Ländern verfügbar.Über InvesdorInvesdor ist Europas führende Plattform für nachhaltige Crowdinvesting-Projekte und verbindet visionäre Unternehmen mit Impact-orientierten Anlegern.Pressekontakt:Invesdor:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristiane Sternbergerpress@invesdor.comTel.: +49 (0)30 364 285 707STIL Group B.V.:contact@stil-technology.comTel.: +3188 360 6000Original-Content von: Invesdor INV AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179530/6027893