US-Futures und asiatische Indizes drehen ins Plus, da Vertreter der USA und Chinas an diesem Samstag in einem neutralen Drittstaat - der Schweiz - zu entscheidenden Handelsgesprächen zusammentreffen.Ziel des Treffens ist es, die sich zuspitzenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten zu entschärfen. Zum ersten Mal seit Trumps Zollbeben im April sitzen beide Seiten wieder an einem Tisch. Seither schaukeln sich die Zölle gegenseitig hoch: Die US-Zölle auf chinesische Waren liegen mittlerweile bei 145 Prozent, die chinesischen auf US-Produkte bei 125? Prozent. US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer werden sich in Genf mit ihren …