Wien/Hamburg (ots) -- Als Teil der kürzlich, im Rahmen der BMW Open by Bitpanda, bekanntgegebenen Partnerschaft mit der ATP Tour folgt jetzt der nächste große Schritt - Bitpanda wird Titelsponsor und Namensgeber des prestigeträchtigen ATP 500 Turniers am Rothenbaum - den Hamburg Bitpanda Open- Die Hamburg Bitpanda Open starten am 17. Mai und bringen Weltklasse-Tennis inkl. Stars wie den Weltranglistenersten, Jannik Sinner, sowie weitere 13 der aktuellen Top-30-Spieler in die Hansestadt- Für Aufmerksamkeit sorgte Bitpanda bereits im Vorfeld mit riesigen Projektionen in der Hamburger Innenstadt rund ums OMR FestivalDie Hamburg Open, eines der renommiertesten und traditionsreichsten ATP-500-Turniere weltweit, hat Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de), Europas führenden Krypto-Broker, als neuen Titelsponsor bekannt gegeben. Ab sofort trägt das Turnier offiziell den Namen "Bitpanda Hamburg Open".Austragungsort ist der ikonische Rothenbaum, an dem sich die Hamburg Open als das traditionsreichste Tennisturnier Deutschlands und als Publikumsliebling der internationalen Sandplatzsaison etabliert haben. Für Bitpanda ist es das erste Mal, dass das Wiener Unternehmen als Titelsponsor eines ATP-Turniers auftritt - und damit ein neues Kapitel in der über 100-jährigen Geschichte des Hamburger Turniers aufschlägt.Eric Demuth (https://www.linkedin.com/in/eric-demuth-9ba02943/), CEO und Co-Founder von Bitpanda, erläutert: "Ich kenne dieses Turnier noch als kleiner Junge, der Autogramme seiner Idole jagte. Ich freue mich, dass es auch heute dieses tolle ATP 500er Turnier im Norden gibt. Ein Turnier, das internationale Topstars anzieht und eine Woche vor Roland Garros ein echtes Highlight setzt. Das spricht für die Stadt und für diese besondere Anlage, mit der ich viele schöne Erinnerungen verbinde."Vom 17. bis 24. Mai 2025 bringen die Bitpanda Hamburg Open ein Weltklasse-Turnier in die Hansestadt. Angeführt wird das Feld von Jannik Sinner - erstmals seit 2008 schlägt damit wieder ein Weltranglistenerster in Hamburg auf. Mit dabei sind auch Lorenzo Musetti, Hamburg-Sieger 2022 und neu in den Top 10, sowie Holger Rune, Gewinner der ATP 500 in Barcelona. Ergänzt wird das Line-up durch Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Frances Tiafoe und Andrey Rublev. Insgesamt treten drei Top-10- und 14 Top-30-Spieler an."Wir freuen uns sehr, Bitpanda als Titelsponsor unseres Turniers in der großen Partnerfamilie willkommen zu heißen", ergänzt Enric Molina Mur (https://www.linkedin.com/in/enric-m-12a60463/), Turnierdirektor der Bitpanda Hamburg Open und Partner von Tennium, dem Veranstalter des Events. "Diese Partnerschaft ist ein Zeichen des Vertrauens und wird unser Turnier zweifellos stärken - ganz im Sinne unserer Vision, die Veranstaltung durch kontinuierliche Investitionen im Interesse aller Beteiligten weiterzuentwickeln. Bitpanda, ein international renommiertes Unternehmen, teilt unsere Leidenschaft für Tennis und bringt eine innovative Perspektive ein, die zum nachhaltigen Erfolg und Wachstum des Turniers beitragen wird."Um das Titelsponsoring zu verkünden, hat Bitpanda einen besonderen gewählt: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Hansestadt an zahlreichen Orten ein Videoclip zum Start der Bitpanda Open Hamburg als Projektionen auf Gebäudeflächen illuminiert. Der Zeitpunkt wurde mit Bedacht gewählt: Gerade findet in der Hansestadt das OMR Festival statt, eine der international größten Konferenzen für digitales Marketing und Technologie.Für Bitpanda unterstreicht diese Partnerschaft das zunehmende Engagement im Tennissport. Neben der offiziellen Partnerschaft mit der ATP Tour unterstützt Bitpanda prominente Spieler wie Alexander Zverev, Stan Wawrinka und Dominic Thiem und ist außerdem Sponsor europäischer Top-Klubs wie Paris Saint-Germain, dem FC Bayern München, AC Mailand und dem FC Basel.Bilder und Video finden sie hier.Über TenniumTennium ist eine globale Multi-Business-Plattform, die sich auf Tennis spezialisiert hat. Die Vision von Tennium ist es, verschiedene Bereiche des Tennissports zusammenzubringen und integrierte und synergetische Geschäftsbereiche unter einer Plattform zu schaffen. Zu den Aktivitäten von Tennium gehören die Organisation von Tennisturnieren, die Lizenzierung von Veranstaltungen, das Spielermanagement, Firmenveranstaltungen und Beratungsdienste. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona und Büros in Argentinien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und Dubai wurde vom Belgier Kristoff Puelinckx und dem ehemaligen französischen Tennisspieler Sebastien Grosjean gegründet. Tennium organisiert einige der wichtigsten Tennisturniere der Welt, darunter den Davis Cup, den Billie Jean King Cup, die Hamburg Open und die Barcelona Open, beides ATP 500- Turniere. Tennium ist auch auf der WTA-Tour mit Veranstaltungen in Europa und Südamerika vertreten, wie den WTA 125 Valencia International Open und den Argentina Open. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.tennium.com