Kassel (ots) -Unmotiviert und unproduktiv im vor dem Laptop - das ist wohl die Horrovorstellung einer Führungskraft von Mitarbeitenden im Home-Office. Im interaktiven Workshop "Führen auf Distanz" am 31. Mai 2025 vermittelt Johannes Gröbel, Coach und ehemaliger Personaler, Leadership-Techniken die virtuellen Teams trotz physischer Distanz zu effektiver Zusammenarbeit verhelfen.Workshop-Teilnehmende erwerben durch praxisorientierte Methoden Fähigkeiten, um trotz der Distanz ein Gefühl von Gemeinschaft und Teamgeist zu schaffen. Der Workshop vermittelt, wie digitale und remote Arbeitsumfelder nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance sein können, neue Formen der Zusammenarbeit zu etablieren und den Austausch im Team effektiver zu gestalten.Risiken und Ängste überwindenGröbel thematisiert sowohl die Herausforderungen für Unternehmen, Teams, sowie Führungskräfte und Mitarbeitende. Er zeigt mit seiner umfangreichen Erfahrung als Coach und Berater auf, wie Führungskräfte Unsicherheiten und Kontrollverluste aktiv überwinden können. Ein Perspektivwechsel soll den Teilnehmenden außerdem ermöglichen auch die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden zu verstehen. So sei beispielsweise Einsamkeit laut Gröbel für viele Menschen im Home-Office ein ernst zu nehmendes Risiko. "Es ist und bleibt die Aufgabe der Führungskraft, die absehbaren Risiken nicht schlagend werden zu lassen. Darum bin ich überzeugt, dass vor allem die menschliche Nähe im Home-Office nicht verloren gehen darf, aber auch nicht muss", so Gröbel.Austausch mit anderen FührungskräftenDer Umfang von maximal zwölf Teilnehmenden ermöglicht zudem jedem Teilnehmenden selbst Stellung zu beziehen, sich auszutauschen und eigene Ziele für sich und das Unternehmen zu definieren. Nach dem Workshop erhalten alle Teilnehmenden Zugriff auf eine Reihe von Ressourcen, einschließlich Leitfäden zur Implementierung der besprochenen Strategien und Zugang zu einer exklusiven Online-Community, in der sie weiterhin Support und Anleitung finden können.Buchung und KostenDer Workshop findet am 31. Mai 2025 vom 10 bis 17 Uhr remote über das Portal der UNIKIMS statt. Die Kursgebühr beträgt 490 Euro pro Teilnehmer:in. Weitere Informationen zum Angebot und der Buchung gibt es unter https://www.unikims.de/distanz.