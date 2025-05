Die Deutz-Aktie muss am Mittwoch einen Rückgang von -1,2% hinnehmen und steht aktuell bei 7,50 €. Insgesamt ist der Rebound nach dem Kurseinbruch im April nach der US-Zolldiskussion jedoch gelungen. Was ist hier nun zu erwarten? Zufriedenstellender Start ins neue Geschäftsjahr In den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres zeichnet sich eine verbesserte Konzernsituation ab. Hiervon sind die am 30. April veröffentlichten Quartalszahlen geprägt. ...

