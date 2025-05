FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben auch zur Wochenmitte keine klare Richtung gefunden. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 130,86 Punkte nach. Bereits an den beiden Vortagen hatten sich die Kursbewegungen in Grenzen gehalten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug zuletzt 2,54 Prozent.

Der Handelstag steht im Zeichen des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Abend. Die Fed dürfte voraussichtlich politischem Druck widerstehen und ihre Leitzinsen nicht anpassen. Die Zinsspanne sollte nach Einschätzung der meisten Ökonomen bei 4,25 bis 4,50 Prozent verharren.

"Die Fed steht in den kommenden Wochen und Monaten vor schwierigen geldpolitischen Entscheidungen", schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Die US-Zollpolitik sorge für große Unsicherheit. Diese wiege schwer, da die Konsumenten ihre Ausgaben künftig zurückhalten und die Unternehmen geplante Investitionen verschieben könnten. Insgesamt deutet die wirtschaftliche Entwicklung Reicherter zufolge damit zwar auf eine konjunkturelle Delle hin, doch gebe es derzeit kaum Anzeichen für eine Rezession.

Immerhin gab es zuletzt Anzeichen einer Entspannung im Zollkonflikt. Die USA und China einigten sich auf die Aufnahme von Handelsverhandlungen. Finanzminister Scott Bessent werde am 8. Mai in die Schweiz reisen und dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen, teilte das US-Finanzministerium mit./la/mis