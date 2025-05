Im ersten Quartal haben die Transaktionsabschlüsse auf dem Investmentmarkt für Logistikimmobilien mehr Zeit beansprucht, da vor allem bei ausländischen Investoren die Entscheidungswege lang sind. Was die Nachfrage angeht, geraten neue Bereiche ins Blickfeld, wie ein Marktbericht zeigt. LIP Invest, Anbieter von Immobilien-Spezialfonds in der Asset-Klasse Logistikimmobilien Deutschland, hat eine aktuelle Marktuntersuchung für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Demnach gab es eine hohe Anzahl an ...

