NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) lägen jeweils um zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Alles in allem sei das Zahlenwerk des Lager- und Logistikexperten solide./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 07:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 07:15 / UTC

DE0006219934