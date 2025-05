München (ots) -TÜV SÜD setzt auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der internationale Dienstleistungskonzern steigerte seinen Umsatz im Jahr 2024 deutlich um 9,2 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, während das EBIT mit 216,6 Millionen Euro nahezu den Vorjahreswert erreichte. Weltweit beschäftigte TÜV SÜD im Jahr 2024 fast 30.000 Mitarbeitende, mehr als die Hälfte davon im Ausland.- Stabiles Geschäftsmodell: 3,429 Mrd. Euro Umsatz, 216,6 Mio. Euro Ergebnis (EBIT)- Breite Aufstellung: Wachstum in allen Segmenten und Regionen- Investitionen in die Zukunft: Strategische Zukäufe und Erweiterung der Prüfinfrastruktur- Zukunftsmärkte im Blick: Digitalisierung und NachhaltigkeitTÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter für Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen. "Im Geschäftsjahr 2024 sind wir weltweit gewachsen und haben alle Zielgrößen aus unserer Prognose erreicht", sagt Dr. Johannes Bussmann, Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG. Das sei vor dem Hintergrund der anhaltenden Krisen und Unsicherheiten keine Selbstverständlichkeit. "Um unsere Position zu festigen und weiter auszubauen, konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen und Kernmärkte und investieren in wichtige Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit."TÜV SÜD steigerte seinen Umsatz im Jahr 2024 deutlich um 9,2 Prozent auf 3,429 Milliarden Euro. Das EBIT blieb mit 216,6 Millionen Euro nahezu stabil. "Mit diesem Ergebnis sind wir zufrieden, denn wir haben im Geschäftsjahr 2024 in mehrere strategische Unternehmenskäufe, in die Erweiterung unserer weltweiten Prüfinfrastruktur und in unsere FORWARD-Initiative mit wichtigen Transformationsprojekten zur Modernisierung unseres Unternehmens investiert", so Bussmann. Zudem wurde mit OPEn das größte Digitalisierungsprojekt in der Geschichte von TÜV SÜD gestartet.Wachstum auf breiter Basis"Besonders erfreulich ist, dass unser Umsatzwachstum von allen Segmenten und Regionen getragen wurde", erklärt Sabine Nitzsche, Finanzvorständin der TÜV SÜD AG. Die drei Segmente INDUSTRY, MOBILITY und CERTIFICATION stehen für jeweils etwa ein Drittel des Konzernumsatzes. Die rund 7.900 Beschäftigten im Segment INDUSTRY erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von 1.138 Millionen Euro und damit 10,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine starke Leistung zeigten nach Aussage der Finanzvorständin auch die rund 7.000 Beschäftigten des Segments MOBILITY, die mit einem Umsatz von 1.182 Millionen Euro ebenfalls ein zweistelliges Umsatzplus von 10,1 Prozent erzielten. Rund 9.300 Mitarbeitende waren 2024 im Segment CERTIFICATION beschäftigt. Sie erreichten einen Umsatz von 1.122 Millionen Euro und damit ein Umsatzplus von 6,8 Prozent. Das im Vergleich zu den anderen Segmenten etwas schwächere Wachstum war auch auf eine weitere Verzögerung bei der Einführung der europäischen Medizinprodukteverordnung zurückzuführen.TÜV SÜD wuchs im Geschäftsjahr 2024 auch in allen Regionen. Umsatzstärkste Region war erneut die Region EUROPE, die Europa inklusive Deutschland umfasst. "In der Region EUROPE erwirtschafteten wir im Jahr 2024 mit 2.606 Millionen Euro rund drei Viertel unseres Konzernumsatzes", berichtet Nitzsche. Ein Zuwachs von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einen Umsatzanstieg von 7,4 Prozent auf 212,3 Millionen Euro konnte die Region AMERICAS verzeichnen, während der Umsatz in der Region ASIA sogar zweistellig ausfiel und sich um 13,3 Prozent auf 611 Millionen Euro erhöhte.Investitionen in die ZukunftUm die erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen, investierte TÜV SÜD im Jahr 2024 in mehrere Unternehmenskäufe, die Modernisierung und Erweiterung der weltweiten Prüfinfrastruktur, die Entwicklung und Weiterentwicklung innovativer Dienstleistungen und die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden.Bei den Zukäufen konzentrierte sich der Konzern auf seine Kernkompetenzen und Kernmärkte. Mit der Akquisition der schwedischen Carspect Gruppe wurde die Internationalisierung des Segments MOBILITY fortgesetzt. Die Gruppe führt Hauptuntersuchungen und andere fahrzeugnahe Inspektionsleistungen in Schweden, Estland und Lettland durch. In Dänemark übernahm TÜV SÜD mit der Domutech Gruppe den führenden Anbieter für Gebäudeprüfungen, Energieausweise und technologiegestützte Lösungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien und sicherte sich damit auch einen Zugang zum skandinavischen Markt für nachhaltiges Bauen.Digitalisierung von Prozessen und DienstleistungenInsgesamt 150,5 Millionen Euro investierte TÜV SÜD im Geschäftsjahr 2024 in die Modernisierung des Unternehmens. Die Schwerpunkte lagen auf der Digitalisierung der eigenen Prozesse, der Entwicklung von innovativen Dienstleistungen, der Erweiterung der weltweiten Prüfinfrastruktur, der energetischen Modernisierung der TÜV SÜD Service Center in Deutschland und der nachhaltigen Ausrichtung von Neubauprojekten wie dem Gebäude "Algorithmus" in München."Bei der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen konzentrieren wir uns auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit als zentrale Themen unserer Zeit", berichtet Dr. Bussmann. "Wir haben den Anspruch, unsere Kunden bei der notwendigen Transformation bestmöglich zu unterstützen." Zum Angebot von TÜV SÜD gehören beispielsweise Leistungen im Bereich der Cybersecurity oder die Unterstützung bei der sicheren und verantwortungsbewussten Anwendung von künstlicher Intelligenz. Schon heute ist TÜV SÜD eine der führenden Stellen zur Begutachtung von KI in Medizinprodukten und medizinischen Anwendungen.Zudem nutzt TÜV SÜD die Digitalisierung auch für die Weiterentwicklung seiner eigenen Dienstleistungen. So erproben die Expertinnen und Experten beispielsweise in einer als Reallabor konzipierten Technischen Prüfstelle den Einsatz von digitalen Tools bei der Hauptuntersuchung von Kraftfahrzeugen und nutzen für die Inspektion von Windenergieanlagen eine intelligente Kombination aus Drohnen und einer KI-basierten Navigations- und Analysesoftware.Neue Chancen im Bereich der NachhaltigkeitVor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Situation stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in einigen Ländern nicht mehr so stark im Fokus. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt", so Dr. Bussmann, "dass an einer nachhaltigeren Ausrichtung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft kein Weg vorbeiführt und dass sich in diesem Bereich auch neue Chancen für uns eröffnen."Im Geschäftsjahr 2024 hat TÜV SÜD seine Nachhaltigkeitsdienstleistungen gezielt ausgebaut. Zu dem umfangreichen Angebot gehören beispielsweise die Ermittlung und Überprüfung von Corporate und Product Carbon Footprints, die Auditierung und Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen oder die Zertifizierung von grünem und blauem Wasserstoff nach wegweisenden TÜV SÜD-Standards - ein wichtiger Beitrag zur Marktfähigkeit klimafreundlicher Energieträger. Zudem arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit der IEEE Standards Organisation an der Entwicklung eines ganzheitlichen Bewertungsrahmens für nachhaltige Mobilität im Rahmen der SustainMobility-Initiative."Wir wollen beim Thema Nachhaltigkeit weiterhin richtungsweisend und der erste Ansprechpartner für unsere Kunden sein", betont Dr. Bussmann. Dazu gehört auch das Ziel, das eigene Unternehmen und die eigene Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Alle großen Neubauprojekte der letzten Jahre - darunter auch das Gebäude "Algorithmus" in München - entsprechen den zum Zeitpunkt des Baus bestmöglichen Energiestandards. Zudem wurden im Jahr 2024 weitere Geschäftsstellen von TÜV SÜD modernisiert und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.Die Nachhaltigkeitsbestrebungen von TÜV SÜD werden seit mehreren Jahren mit Auszeichnungen von EcoVadis gewürdigt, dem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. "Als einer der Vorreiter unserer Branche bekennen wir uns darüber hinaus klar zu Netto-Null-Emissionen nach dem Standard der Science Based Target Initiative", so der Vorstandsvorsitzende. Dafür hat TÜV SÜD wissenschaftlich fundierte Klimaziele definiert, die von der SBTi validiert wurden.Menschen im Mittelpunkt - Weiterbildung sichert ZukunftDie Zahl der Beschäftigten von TÜV SÜD stieg im Geschäftsjahr 2024 auf fast 30.000, wovon über 50 Prozent außerhalb Deutschlands arbeiten. Der Personalzuwachs war sowohl auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze als auch auf mehrere Unternehmenszukäufe zurückzuführen. Im weltweiten Wettbewerb um Talente verfolgt TÜV SÜD eine gezielte Personalstrategie und investiert in die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung seiner Beschäftigten. Im Jahr 2024 wurden rund 129.000 Weiterbildungstage absolviert - durchschnittlich 34 Stunden pro Kopf.Auch für die Zukunft zeigt sich Dr. Bussmann zuversichtlich: "Mit unserer FORWARD-Initiative, unserem OPEn-Projekt, der nachhaltigen Ausrichtung unseres Unternehmens, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Leistungsangebots und der gezielten Förderung unserer Mitarbeitenden haben wir die Weichen für ein zukunftsfähiges Unternehmen gestellt."