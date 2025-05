EQS-News: European Association of Endoscopic Spine Surgery / Schlagwort(e): Sonstiges

Die European Association of Endoscopic Spine Surgery (EAESS) wurde jetzt gegründet, um medizinische Spitzenleistungen und chirurgische Innovationen in Europa voranzutreiben



Die von Dr. Ghassan Elgeadi gegründete EAESS wird in Madrid offiziell als Forum der europäischen medizinischen Gemeinschaft in diesem Fachbereich vorgestellt.

Madrid - Die Gründung der European Association of Endoscopic Spine Surgery (EAESS ), einer Vereinigung, die mit dem Zweck gegründet wurde, die Entwicklung dieses Fachgebiets zum Wohle der Patienten und zur Optimierung von minimal invasiven chirurgischen Verfahren in Europa zu fördern, stellt einen neuen Meilenstein für die Wirbelsäulenchirurgie dar. Die vom renommierten spanischen Traumatologen Prof. Dr. Ghassan Elgeadi geleitete EAESS ist eine europäische Referenzplattform, die Fachärzte, Forscher, medizinische Einrichtungen und Branchenführer zusammenbringt, um Spitzenleistungen, Schulungen und Innovationen in der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie zu fördern. Auf dem Weg hin zu einer fortschrittlicheren, stärker auf Zusammenarbeit und auf den Patienten ausgerichteten Medizin Die EAESS verfolgt das Ziel, in den Bereichen orthopädische Chirurgie, Traumatologie und allgemeine Chirurgie sowohl den Ärzten als natürlich auch den Patienten echte Vorteile zu bieten. Zu den angebotenen Leistungen gehören u.a.: Die Einrichtung einer Gemeinschaft von Fachleuten, welche den Wissensaustausch zu diesem Thema und die Zusammenarbeit in Europa fördert.

Die Organisation von zugänglichen Schulungsprogrammen, Workshops und Webinars für die kontinuierliche berufliche Weiterbildung.

Die Förderung von Innovationen durch Partnerschaften mit Universitäten, medizinischen Zentren und Technologieführern.

Die Entwicklung von praktischen Richtlinien auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Der Präsident, Dr. Elgeadi, erklärte: "Unsere Aufgabe ist es sicherzustellen, dass diese Vorteile bei möglichst vielen Menschen ankommen. Durch die Weiterbildung von Chirurgen und die Zusammenarbeit mit Innovationsträgern bringen wir die Zukunft der Wirbelsäulenchirurgie in die Gegenwart." Die Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, die treibende Kraft für die Transformation der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie in Europa zu werden. Ihr anfänglicher Schwerpunkt wird darauf liegen, strategische Allianzen zu schmieden, spezialisierte Talente zu versammeln sowie ein Kooperationsnetzwerk aufzubauen, um den klinischen Fortschritt in dieser Region zu beschleunigen. Die offizielle Vorstellung der EAESS wird in Kürze in Madrid stattfinden. Dort werden Vertreter von europäischen medizinischen Einrichtungen und führende Spezialisten zusammenkommen, um wichtige Initiativen, klinische Fortschritte und Schulungsprogramme vorzustellen, die dieses neue Stadium in der Medizin untermauern sollen. Eine Einladung, Teil der Veränderung zu sein Die European Association of Endoscopic Spine Surgery lädt alle Fachärzte und Wirbelsäulenforscher ein, dieser Initiative beizutreten. Darüber hinaus möchte sie Partnerschaften mit wissenschaftlichen Gesellschaften, Universitäten und Herstellern aus dem Bereich der Medizintechnik aufbauen, um den klinischen Fortschritt gemeinsam voranzutreiben. Bei Fragen zur Mitgliedschaft oder zu bevorstehenden Veranstaltungen: www.eaess.com info@eaess.eu Kontaktinformationen Juan Pajares

Pressebüro

+34 609086500

press@eaess.eu



