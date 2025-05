Microsoft möchte es euch erleichtern, Windows 11 zu bedienen und nach euren Wünschen anzupassen. Diese Wünsche soll euch künftig ein KI-Agent erfüllen. Welche Vorteile das hat und welche Neuerungen euch unter Windows 11 sonst noch erwarten. In den kommenden Monaten will Microsoft weitere KI-Features in Windows 11 implementieren. Diese Neuerungen sollen laut einem Blog-Beitrag zunächst für Copilot-Plus-PCs zur Verfügung stehen, bevor einige Funktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...