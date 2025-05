Linz (www.anleihencheck.de) - Trumps Handelskrieg hat auch in Großbritannien Spuren hinterlassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die BIP-Prognosen würden deutlich pessimistischer als noch vor dem Amtsantritt des US-Präsidenten im November letzten Jahres ausfallen. Dementsprechend werde die Bank of England am Donnerstag höchstwahrscheinlich die Leitzinsen von 4,50% auf 4,25% senken. Der Markt rechne mit bis zu zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr, wodurch das Pfund unter Druck geraten könnte. Für Pfund-Käufer stelle EUR/GBP 0,8600 ein interessantes Niveau dar. (07.05.2025/alc/a/a) ...

