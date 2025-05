Foxconn und Mitsubishi Motors haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die Entwicklung eines Elektroauto-Modells für die Japaner durch Foxconn und dessen Produktion in Thailand vorsieht. Das Modell soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den australischen und neuseeländischen Markt kommen. Noch handelt es sich zwar um eine Absichtserklärung (Memorandum of Unterstanding, MoU), doch die Intention ist klar: Die Entwicklung soll durch die E-Auto-Sparte ...

