Die Edelmetallmärkte zeigen sich in dieser Woche von ihrer starken Seite. Gold notiert am Mittwochmorgen bei 3.381 US-Dollar je Feinunze und damit 4,4 Prozent höher als noch zu Wochenbeginn. Silber legt um 3,0 Prozent auf 32,97 US-Dollar zu. Auch Platin und Palladium zeigen mit Zuwächsen von jeweils rund 2 Prozent eine positive Entwicklung. Die Nachfrageverlagerung in Richtung Asien, strukturelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...