Autel, ein globaler Anbieter von EV-Ladetechnologie, wird auf der Power2Drive Europe ein umfassendes Sortiment an Gleichstrom- und Wechselstrom-Ladesystemen auf der Power2Drive Europe vorstellen, die vom 7.-9. Mai in der Messe München stattfindet An Stand B6.350 präsentiert das Unternehmen seine neuesten Hochleistungslösungen, darunter das MaxiCharger MCS Dispenser II und das MaxiCharger DH480 sowie das MaxiCharger Single Charger, das mit dem Red Dot 2025 Design Award ausgezeichnet wurde. Diese Technologien stehen für das kontinuierliche Engagement von Autel, praktische und zukunftsorientierte Infrastrukturlösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen des europäischen E-Mobilitäts-Ökosystems gerecht werden.

Autel Europe Full Range of EV Charging Solutions

Flexibles Laden von Elektrofahrzeugen für gewerbliche und öffentliche Anwendungen

Das MaxiCharger DH480 liefert bis zu 480 kW über vier gleichzeitige Ausgänge und ermöglicht so das effiziente Laden mehrerer Fahrzeuge gleichzeitig. Es wird bereits von mehreren Kunden in ganz Europa eingesetzt und verfügt über ein modulares All-in-One-Design, das eine flexible Installation und einfache Wartung ermöglicht. Diese Eigenschaften machen es für eine Vielzahl von Einsatzbereichen geeignet, darunter Flottendepots, städtische Ladezentren und Verkehrskorridore.

Das MaxiCharger MCS Dispenser II ist für das Laden im Megawattbereich ausgelegt und bietet eine Konfiguration mit zwei Ausgängen, die sowohl MCS-fähige Schwerlastfahrzeuge als auch standardmäßige CCS-basierte Elektrofahrzeuge versorgt. Diese Vielseitigkeit macht es besonders nützlich für gemischte Flotten, die sich auf den emissionsfreien Transport vorbereiten. Mit Verbesserungen beim Kabelmanagement, der Wärmeregulierung und der Lastabwicklung ist das System für den häufigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt und trägt so zur Verkürzung der Ladezeiten und zur Verbesserung der Gesamteffizienz bei.

"Bei Autel ist es unser Ziel, Ladelösungen anzubieten, die hohe Leistung mit praktischer Benutzerfreundlichkeit verbinden", so Andreas Lastei, Vice President of Sales and Marketing bei Autel Energy Europe. "Wir untersuchen kontinuierlich, wie unsere Technologien in der Praxis Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit bieten können. Die Power2Drive ist eine wichtige Veranstaltung, um mit der Branche in Kontakt zu treten und zu zeigen, wie wir die Herausforderungen und Chancen der Elektromobilitätswende in Europa angehen."

Red Dot 2025 Design Award für MaxiCharger Single Charger

Autel wird auch das MaxiCharger Single Charger vorstellen, das mit dem Red Dot 2025 Design Award ausgezeichnet wurde. Es wurde für öffentliche, gewerbliche und private Anwendungen entwickelt und bietet eine schnelle Installation mit Ein-Klick-Einbau, eine 10-minütige Inbetriebnahme vor Ort und ISO15118-Konformität für Plug Charge und AutoCharge. Das Ladegerät unterstützt außerdem mehrere Zahlungsmethoden und ist für die Integration in PV- und Energiespeichersysteme vorbereitet.

Besuchen Sie Autel am Stand B6.350

Autel heißt die Besucher der Power2Drive Europe 2025 herzlich willkommen, sein Portfolio an EV-Ladelösungen zu entdecken von kommerziellen Systemen mit hoher Kapazität bis hin zu preisgekrönten Ladegeräten für den privaten Gebrauch. Mit Fokus auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und intelligentem Design unterstützt Autel den Übergang Europas zur Elektromobilität.

