Vaduz (ots) -Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni hat sich am Montag, 5. Mai 2025, mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in Washington D.C. über die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen und die US-Handelspolitik ausgetauscht. Sie betonte den substantiellen Beitrag liechtensteinischer Unternehmen an die US-Wirtschaft. Diese beschäftigen in den USA rund 7'000 Personen. Im Rahmen ihres Aufenthalts nahm Aussenministerin Monauni zudem am Munich Leaders Meeting der Münchner Sicherheitskonferenz teil.Das bilaterale Gespräch zwischen Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni Gespräche und US-Handelsvertreter Jamieson Greer verlief konstruktiv und brachte ein gegenseitiges Bekenntnis für einen weiteren Austausch über handels- und wirtschaftspolitische Fragen. Die USA führen derzeit Gespräche mit einer Reihe von Ländern, aus denen Vereinbarungen über ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen und möglichst tiefe Handelsbarrieren resultieren sollen. Im Bereich des Warenhandels wird Liechtenstein als Teil des schweizerischen Zollgebiets behandelt. Eine enge Abstimmung zwischen beiden Ländern liegt damit nahe. Zwischen den USA und Liechtenstein werden weitere Gespräche stattfinden.Aussenministerin Sabine Monauni nahm zudem am Munich Leaders Meeting der Münchner Sicherheitskonferenz in Washington D.C. teil. Am Rande der Konferenz führte sie unter anderem mit dem Aussenminister Estlands sowie Vertretern des US-Kongresses bilaterale Gespräche zum Zustand der transatlantischen Beziehungen, zur aktuellen US-Politik, zur Beendigung des Angriffskriegs gegen die Ukraine, zur Lage im Nahen Osten und zu aktuellen hybriden Bedrohungen für Europa. Die liechtensteinische Regierung misst der Aussensicherheitspolitik hohe Priorität bei und wird ihre diplomatischen Bemühungen und Partnerschaften in diesem Bereich weiter verstärken.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50Martin.Frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931185