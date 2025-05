Bonn (ots) -Mit einer Spitzenreichweite von mehr als 9 Prozent hat die Übertragung der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler phoenix am Dienstag, 6. Mai 2025, den zweitstärksten Quoten-Tag in der Geschichte des Senders beschert. Die Mitbewerber ließ phoenix damit klar hinter sich. Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF erreichte eine Tagesmarktquote von 2,9 Prozent. Mit dem Ereignis erreichte phoenix eine Gesamtquote von 4,6 Prozent.Ganze elf Stunden sendete phoenix alles rund um den Wahlkrimi live aus Berlin. Am größten war das Interesse der Zuschauer rund um die Verkündung des Ergebnisses im ersten Wahlgang sowie bei den anschließenden Einordnungen durch die phoenix-Reporter und der Abbildung der Reaktionen im Bundestag, zwischen 9.30 Uhr und 11.00 Uhr, mit einem Marktanteil von bis zu 9,6 Prozent. Auch der zweite Wahlgang und sein Ergebnis ab 15.15 Uhr fanden großen Zuspruch unter den Zuschauenden. Punkten konnte phoenix über alle Altersklassen hinweg, so lag die Tagesmarktquote unter den 14- bis 29-Jährigen bei 4 Prozent.Hohe Zugriffszahlen verzeichnete phoenix auch auf seinen digitalen Ausspielwegen. So hatte der phoenix-Livestream in der ARD-Mediathek 544.405 Aufrufe mit einem Sehvolumen von 297.249 Stunden sowie 456.162 Aufrufe allein über den phoenix YouTube-Kanal.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6028072