Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets ist stolz darauf, einen äußerst erfolgreichen Auftritt auf der iFX Expo Mexico LATAM 2025 abzuschließen, auf der die Marke nicht nur mit Interessenvertretern der Branche ins Gespräch kam, sondern auch weitreichende Anerkennung für ihre Innovation, Technologie und starke Zusammenarbeit mit der Branche erhielt.Die Veranstaltung, die in der pulsierenden Stadt México stattfand, brachte einige der größten Namen der Online-Handels- und Fintech-Branche zusammen. Für Vantage war es eine Woche voller Vordenker, strategischer Diskussionen, anregender Unterhaltung und bedeutungsvoller Kontakte zu Branchenführern.Im Mittelpunkt der Messe standen intensive Diskussionen über die Zukunft des Tradings, Fintech-Innovationen und das Engagement der Branche. Alejandro Zelniker, Geschäftsstratege für Affiliates und Partner, trat als Diskussionsteilnehmer auf, um Trends zu erörtern, die das Tradingökosystem prägen, während Federico Pereira, Leiter der regionalen Geschäftsentwicklung, einen aufschlussreichen Workshop leitete und den Teilnehmern wertvolle Einblicke gewährte.Außerdem wurden Alejandro und Juliana Reyes, Spezialist für Marketing und Partnerschaften, zu einem exklusiven Interview mit El Economista, einer der führenden Finanzpublikationen Mexikos, eingeladen. Ihre Teilnahme wurde auch im "Oye Cracks"-Podcast (https://www.transfernow.net/dl/20250414G5gFhvU8) vorgestellt, in dem sie sich mit dem Ökosystem der Partnerunternehmen befassten und ihre Ansichten über die sich entwickelnde Rolle der Frauen in der Fintech-Branche mitteilten.Vantage wurde auf der Messe mit zwei prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt: "Bester Multi-Asset-Broker" und "Beste Trading-App". Diese Preise unterstreichen das Engagement von Vantage, ein erstklassiges Trading-Erlebnis zu bieten, das durch Spitzentechnologie, Transparenz und Produktvielfalt unterstützt wird.Um die erfolgreiche Präsentation zu feiern und sich mit den Akteuren der Branche zu vernetzen, veranstaltete Vantage eine unvergessliche Cocktailparty mit über 100 anwesenden Gästen. Der Abend war ein wahres Fest der Gemeinschaft mit Saxophon-Livemusik, Mariachis, einer faszinierenden Alebrijes-Tanzshow, einem energiegeladenen DJ-Set und einer lebhaften Mixology-Erfahrung."Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir auf der iFX Expo Mexico LATAM 2025 erreicht haben", sagte Alejandro Zelniker. "Von der Verleihung bedeutender Preise über die Weitergabe unseres Fachwissens bis hin zu Kontakten mit den einflussreichsten Führungskräften der Region. Wir sind gespannt auf das, was vor uns liegt."Die Teilnahme von Vantage an der iFX Expo Mexico LATAM 2025 spiegelt das Engagement der Marke wider, mit der breiteren Fintech-Community in Kontakt zu treten, Bildungsressourcen zu teilen und den Branchendialog zu unterstützen.Um über die neuesten Entwicklungen bei Vantage auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie unseren offiziellen Kanälen oder besuchen Sie www.vantagemarkets.com.Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672148/Vantage_Wraps_Up_a_Successful_Showcase_iFX_Expo_Mexico_LATAM.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2672149/Powerful_discussions_future_trading.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2672150/Vantage_honored_receive_prestigious_awards_expo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-schlieWt-eine-erfolgreiche-ausstellung-auf-der-ifx-expo-mexico-latam-2025-ab-302448459.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100931187