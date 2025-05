Lion Electric, ein in Quebec ansässiger Hersteller von Elektrobussen, steht vor der Abwicklung, da die Regierung von Quebec keine weiteren öffentlichen Mittel mehr in das Unternehmen investieren will. Lion Electric hatte im Dezember Insolvenz angemeldet. Zum angestrebten Verkauf ist es seitdem nicht gekommen. Wie der kanadische Sender CBC berichtet, wird Lion Electric höchstwahrscheinlich liquidiert. Das soll der Insolvenzverwalter des Unternehmens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...