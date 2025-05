Vom fränkischen Fürth aus will ein neuer Spezialist für die Beschichtung von Batterie-Separatorfolien den Markt aufmischen: Die Horizon-Kurz New Material Technology GmbH ist ein frisch gegründetes Joint Venture des fränkischen Unternehmens Leonhard Kurz und der chinesischen Firma Horizon. Die Firma Leonhard Kurz ist ein Spezialist für Dünnschichttechnologien und will zusammen mit dem chinesischen Technologieunternehmen Horizon nun auch den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...