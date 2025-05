DJ MARKT USA/Wall Street mit neuer Zollhoffnung freundlich erwartet

Am Tag der US-Zinsentscheidung sorgen neue Schlagzeilen zum Handelskonflikt für eine positive Stimmung an der Wall Street. Denn Anleger nehmen am Mittwoch Fortschritte im Handelsdisput zwischen den USA und China wohlwollend zur Kenntnis. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen positiven Handelsbeginn am Kassamarkt in der Größenordnung von 0,6 Prozent schließen. Denn US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reisen am Donnerstag in die Schweiz, um Pekings führenden Wirtschaftsvertreter zu treffen. Dieses hochrangige Treffen könnte den Weg für umfassendere Handelsgespräche ebnen. Das chinesische Außenministerium teilte mit, He Lifeng, Chinas Vizepremier und Wirtschaftsberater von Staatschef Xi Jinping, werde vom 9. bis 12. Mai die Schweiz besuchen und Gespräche mit US-Offiziellen führen.

Durch die hoffnungsvollen Signale im Handelsstreit gerät der im späten Verlauf erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank etwas in den Hintergrund, zumal der Markt klar auf eine Bestätigung des Zinsniveaus setzt. Spannender dürften der Ausblick auf den weiteren Zinspfad und die Einlassungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden. Der steht unter Druck, weil US-Präsident Donald Trump mehrfach Zinssenkungen gefordert hat. "Es wird allgemein erwartet, dass sie die Zinssätze unverändert lassen, aber dies ist die erste Sitzung seit dem 'Tag der Befreiung' und den darauf folgenden Marktturbulenzen, daher wird es wirklich wichtig sein, zu beurteilen, wie die Fed darüber denkt (...)", sagt Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die Zollpolitik von Trump.

May 07, 2025

