Redcare Pharmacy ist gut ins Jahr 2025 gestartet: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 28% gegenüber dem Vorjahr auf 717?Mio.?EUR und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Wachstumstreiber waren das verschreibungspflichtige Segment mit einem Anstieg von 50% auf 234?Mio.?EUR sowie das nicht verschreibungspflichtige Geschäft mit einem Plus von 20% auf 484?Mio.?EUR. Besonders in Deutschland legten die Rx-Umsätze kräftig zu - um 191% auf 108?Mio.?EUR -, was die zügige Durchdringung durch E-Rezepte widerspiegelt. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Q1 deutlich auf 1,3% nach -0,7% im Q4 2024, insbesondere durch effizientere Marketingausgaben. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025: über 25% Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 2% bis 2,5%, mit dem langfristigen Ziel von über 8%. mwb research zeigt sich weiterhin überzeugt von der Strategie und Umsetzung von Redcare, bestätigt das Kursziel von 144,00?EUR und bleibt bei der Kaufempfehlung. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.