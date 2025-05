© Foto: Shotshop | Bassi - picture alliance

Die Aktie von Minenwert Kinross ist am Dienstag überzeugend auf ein neues Allzeithoch geklettert. Am Abend folgte dann die Präsentation starker Quartalszahlen.Ein Plus von 125,2 Prozent in nur 12 Monaten war am Ende des gestrigen Handelstages die stolze Bilanz der Kinross-Gold-Aktie, die damit einen Hebel von 2,7 Prozent auf die Entwicklung des Goldpreises geboten hat, der sich im gleichen Zeitraum um 45,6 Prozent gesteigert hat. Ein Kurs von 15,20 US-Dollar bedeutete gleichzeitig den höchsten Stand seit Herbst 2011. Solche markanten Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Die Aktie könnte mittelfristig also vor weiteren Gewinnen stehen. Quartalszahlen …