Ripple auf dem Weg zur Bank: Trendwende im Krypto-Sektor?

Ripple steht vor einer radikalen Neuausrichtung. Was bislang als reines Krypto-Unternehmen agierte, will künftig als vollwertige Bank auftreten - mit allem, was dazugehört. Laut aktuellen Aussagen von Ripple Labs befindet sich das Projekt bereits mitten in der Transformationsphase. Damit könnten sich die Spielregeln für XRP grundlegend ändern.

Ripple plant umfassende Banklizenz

Das Unternehmen hat begonnen, sich die nötigen regulatorischen Voraussetzungen zu sichern, um eine Banklizenz zu erhalten. Erste Hürden in den USA sind bereits genommen. Dabei geht es nicht nur um ein paar kleinere Genehmigungen, sondern um eine umfassende Neuausrichtung: Ripple will künftig auch klassische Finanzdienstleistungen wie Kredite, Verwahrung von Fiat- und Krypto-Vermögenswerten sowie Zahlungsabwicklungen übernehmen.

Besonders brisant: Ripple soll enge Verbindungen zur US-Politik pflegen. Unter anderem wird berichtet, dass Donald Trump das Vorhaben unterstütze. Gerüchte, wonach Ripple sogar zur zukünftigen Zentralbank der USA aufsteigen könnte, machen bereits die Runde - auch wenn das eher als Spekulation zu sehen ist.

XRP-Kurs bleibt abwartend trotz Potenzial

Trotz der brisanten News reagiert der Markt bislang verhalten. Der XRP-Kurs steckt aktuell in einer entscheidenden Zone. Die 200-Tage-Linie dient als wichtige Unterstützung. Technisch gesehen bewegt sich der Kurs in einem sich zuspitzenden Dreieck. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung dürfte bald bevorstehen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über den mittelfristigen Trendkanal könnte als Kaufsignal gewertet werden. Fällt XRP jedoch unter die Unterstützung, wäre ein Rücksetzer möglich - trotz der starken fundamentalen Nachrichtenlage. Die Unsicherheit am Gesamtmarkt scheint aktuell noch zu überwiegen.

