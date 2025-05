kundenservice@finanzen100.de

Das Unternehmen hat nun Zahlen für das jüngste Quartal veröffentlicht. Der Umsatz legte 13?% auf 1,791?Mrd.?€ zu, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit 2,30?€ (2,60 $) über den erwarteten 2,51?$ lag. Das EBIT stieg um 22,7?% auf 542?Mio.?€, was einer EBIT-Marge von 30,3?% entspricht. Das bereinigte EBITDA erreichte 693?Mio.?€, mit einer Marge von 38,7?%. Die Fahrzeugauslieferungen blieben mit 3.593 Einheiten stabil. Trotz der positiven Ergebnisse warnte FERRARI vor möglichen Auswirkungen der neuen US-Zölle auf importierte Fahrzeuge. Das Unternehmen schätzt, dass diese Zölle die EBITDA-Marge um etwa 0,5 Prozentpunkte reduzieren könnten. Dennoch bestätigte FERRARI seine Jahresprognose mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 8,60?€ (9,74?$), knapp unter den Analystenschätzungen von 9,84?$. Der Aktienkurs legte gestern in Mailand 1,6 % zu. Die Erholung nach dem "Zoll-Crash" geht also weiter. Die Aktie bleibt aussichtsreich, auch wenn sie traditionell ambitioniert bewertet ist.