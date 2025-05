Das erste voll integrierte US-Technologiezentrum für Halbleiter, Solarwafer, Energiespeicherung, fortschrittliche Solarmodule und Spitzenforschung in der Luft- und Raumfahrt, angetrieben von der Vision von Präsident Donald J. Trump und Vizepräsident J.D. Vance zur Stärkung der industriellen Führungsrolle Amerikas

RENO, NV / ACCESS Newswire / 7. Mai 2025 / WMH ist stolz darauf, den ersten voll integrierten Technologiekomplex der Vereinigten Staaten in Reno, Nevada vorzustellen. Diese historische 6,5-Milliarden-Dollar-Investition in die amerikanische Fertigung ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement von Präsident Donald J. Trump und Vizepräsident JD Vance für die Wiederherstellung der industriellen Spitzenstellung der USA. Diese hochmoderne Anlage wird Halbleiterwafer, Solarzellenwafer, hochmoderne Energiespeichersysteme und hocheffiziente bifaziale Heterojunction-Solarmodule (HJT) zu 100 % aus einheimischer Produktion herstellen und gleichzeitig in Zusammenarbeit mit dem MIT und anderen führenden Einrichtungen eines der weltweit fortschrittlichsten Forschungsprogramme für die Luft- und Raumfahrt auf den Weg bringen. Im Einklang mit den Steuergutschriften 6417-6418 45X ), der "Made in America"-Strategie sowie der Initiative "Build America, Buy America" (BABA) verkörpert der WMH-Technologiekomplex unser brennendes Engagement für die Wiederbelebung der US-Fertigung, die Stärkung der nationalen Sicherheit und die Förderung nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstands. Durch den Einsatz von Maßnahmen zur Förderung der Fertigung und der Energieunabhängigkeit, wie Steueranreize, Zölle auf ausländische Importe, Deregulierung, Qualifizierung von Fachkräften und dem Zugang zu kritischen Rohstoffen, sorgt WMH für eine widerstandsfähige, autarke Lieferkette und positioniert die USA als Weltmarktführer in wichtigen Technologie- und Luftfahrtsektoren. Dieser hochmoderne Technologiekomplex ist ein Leuchtfeuer amerikanischen Innovationskraft, das mit Stolz unsere Liebe zur heimischen Fertigung und unser Engagement für Amerika unter Beweis stellt und eine bessere Zukunft für Generationen verspricht.

Warum WMH als Amerikas führender Hersteller von Halbleitern, Solarwafern, Energiespeichern und Innovationen für die Luft- und Raumfahrt führend sein wird.

Dank einer vertikal integrierten, vollständig inländischen Lieferkette definiert WMH im Bereich der fortschrittlichen Fertigung und der Luft- und Raumfahrt neu - mit Produkten wie:

- Halbleiter-Wafer: Reinstsilizium-Wafer mit Defektraten unter 0,01 %, optimiert für KI-, 5G- und Automobilanwendungen (3nm-5nm-Prozessknoten), mit 99,8 % reinem Siliziumdioxid für hervorragende Leistung.

- Wafer für Solarzellen und bifaziale HJT-Module: Photovoltaikzellen mit 25 % Energieumwandlungswirkungsgrad und HJT-Module (600-770W, 24,6 % Wirkungsgrad) für Versorgungsunternehmen und industrielle Anwendungen, optimiert für Wellenlängen von 400-1100nm.

- PerovHybrid Helix Energy Storage System (PHESS) Novexion Q12: Ein patentiertes Batteriesystem mit einer Wiederaufladezeit von ~1,8 Minuten (100C-Rate), einer Energiedichte von 955,7-1276 Wh/kg und einer Leistungsdichte von 20 kW/kg, das Microgrid-, Utility-Scale-, EV-, Satelliten- und Militäranwendungen revolutioniert.

- Luft- und Raumfahrtforschung und -entwicklung: In Partnerschaft mit dem MIT wird die WMH ein Weltklasse-Programm für die Luft- und Raumfahrt einrichten, um Antriebssysteme der nächsten Generation, Fusionsreaktoren und fortschrittliche PHESS-basierte Energiesysteme für Satelliten und militärische Anwendungen zu entwickeln, unterstützt durch ein Begabtenprogramm für junge Ingenieure und Astrophysiker.

Die Investition in Höhe von 6,5 Mrd. USD, die sich über drei Phasen erstreckt, dient dem Aufbau inländischer Produktionskapazitäten, der Erweiterung unseres integrierten Campus und der Schaffung eines Zentrums für technologische Innovationen. Unsere Partnerschaft mit MB Rail unter der Leitung von CEO Avory Beggs, einer bahnbrechenden Führungspersönlichkeit der zweiten Generation, verbessert die Logistik durch ein in den USA hergestelltes Schienennetz und steht im Einklang mit dem Fokus unserer derzeitigen Regierung auf die heimische Infrastruktur. Kristen Island, Director of Procurement, sorgt für eine BABA-konforme Beschaffung, während Roderick Grier, Director of Civil and Structural Engineering, amerikanische Ingenieurskunst einsetzt, um globale Maßstäbe zu setzen. "Unsere technischen Fähigkeiten, die in der amerikanischen Entschlossenheit verwurzelt sind, schaffen eine Zukunft, in der jeder Wafer, jede Zelle, jedes Modul und jedes Antriebssystem die Stärke unserer Nation verkörpert", erklärte Grier und brachte damit die Mission von WMH auf den Punkt. Diese Synergie, angetrieben durch unsere Leidenschaft für amerikanische Spitzenleistungen in der Fertigung, macht WMH zu einem weltweit führenden Unternehmen.

Strategische Ausrichtung auf die Produktions- und Energiepolitik von Trump und Vance

MADE IN THE USA Partner & Strategischer Hersteller Solarix VA, USA baut Partnerschaft mit WMH auf, um den Anforderungen der amerikanischen sauberen Energiewirtschaft an die heimische Lieferkette gerecht zu werden. Angesichts der zunehmenden Dringlichkeit, die Lieferkette für saubere Energie in Amerika zu verlagern und zu sichern, haben Solarix (VA, USA) und WMH eine starke Partnerschaft geschmiedet, die auf gemeinsamen Werten, komplementärem Know-how und einer kühnen industriellen Vision beruht. Diese strategische Ausrichtung vereint die führende Position von Solarix bei in den USA hergestellten HJT-Solarmodulen mit dem voll integrierten, heimischen Technologiekomplex von WMH und schafft so eine vertikal ausgerichtete Lösung für Solar-, Halbleiter- und Energiespeicherkomponenten. Durch die Kombination unseres technischen Sachverstands, unserer Produktionskapazitäten und unseres amerikanischen Produktionsgeistes reagieren Solarix und WMH auf die Forderung der Nation nach Energiesicherheit, der Schaffung von Arbeitsplätzen im Lande und einer widerstandsfähigen Infrastruktur.

mailto:info@solarix.group

Die Politik der gegenwärtigen Regierung hat entscheidend dazu beigetragen, das 6,5-Milliarden-Dollar-Projekt von WMH zu ermöglichen und ein Ökosystem zu schaffen, in dem amerikanische Produktion und Innovation gedeihen:

Diese Politik, die von der aktuellen Regierung unterstützt wird, fördert Tausende von hochqualifizierten Arbeitsplätzen, beseitigt Schwachstellen in ausländischen Lieferketten und festigt die Führungsposition der USA in den Bereichen Halbleiter, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Luft- und Raumfahrt. WMH steht Schulter an Schulter mit ihrer Mission "Made in the USA" und ehrt ihre Vision einer Renaissance der Fertigung, die den Wohlstand amerikanischer Arbeitnehmer, Gemeinden und künftiger Generationen sichert.

Technische Exzellenz und Innovation

Hochreine Rohstoffe

WMHs geschützter Zugang zu 99,8 % reinem Siliziumdioxid (0,02 % Verunreinigungen), das aus US-Minen im Rahmen des Critical Minerals Security Act bezogen wird, ermöglicht:

Halbleiter: Leistungsstarke Chips mit <0,01 % Defektrate, die 3nm-5nm-Knoten für KI, 5G und Automotive unterstützen (1015 cm-3 Trägerkonzentration).

Solarmodule: 25 % Zellwirkungsgrad und 24,6 % Modulwirkungsgrad, mit Antireflexionsbeschichtungen (ARC), die für Wellenlängen von 400-1100 nm optimiert sind und Reflexionsverluste auf <2 % reduzieren.

PHESS und Luft- und Raumfahrt: Hochreines Siliziumdioxid für die Perowskit-Synthese und HTS-Spulen, das hochreine YBCO-Supraleiter für die magnetische Rekonnexion gewährleistet.

Ökosystem für fortschrittliche Fertigung

Die Investition in Höhe von 6,5 Mrd. USD, die in drei Phasen durchgeführt wird, umfasst:

Phase 1 (2025-2026, 2,5 Mrd. USD): 3.200 hochqualifizierte Arbeitsplätze (Maschinenbau, Elektrotechnik, Nukleartechnik, Verfahrenstechnik) und mehr als 5.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe, die 1,2 Mrd. USD in die Wirtschaft Nevadas bringen. Aufbau einer Halbleiter- und Solarproduktion sowie erste Forschungseinrichtungen für die Luft- und Raumfahrt mit dem MIT.

Phase 2 (2026-2027, 2 Mrd. $): Skalierung der Produktion auf 10.000 Wafer, 5.000 Zellen, 1.000 HJT-Module und 500 PHESS-Module/Tag, 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Ausweitung des Luft- und Raumfahrtprogramms mit Fusionsreaktor-Prototypen und einem Begabtenprogramm.

Phase 3 (2027-2028, 2 Mrd. $): Volle Kapazität mit 50.000 Wafern, 20.000 Zellen, 5.000 HJT-Modulen und 1.000 PHESS-Modulen/Tag, mit insgesamt 8.000 Arbeitsplätzen. Fertigstellung des Luft- und Raumfahrt-Campus mit der Produktion von PHESS-basierten Antriebssystemen und Satellitenaggregaten.

Zu den Schlüsseltechnologien gehören:

Horn Glass Industries: Liefert 1000-8000 TPD Glaslinien für Float-, Muster- und 2mm Solarglas mit 99,9 % Transparenz.

Halbleiteröfen: Ermöglicht die Herstellung von Barren mit präziser Dotierstoffkontrolle (Bor/Phosphor) für p-Typ/n-Typ-Wafer.

Automatisierte Metrologie: Ellipsometrie, Röntgenbeugung und Impedanzspektroskopie gewährleisten eine Abweichung von <0,005 % bei der Waferdicke und der Moduleffizienz.

Skalierbarkeit: Modularer Aufbau von 10 kWh (Wohngebäude) bis 100 MWh (Großanlagen), mit stapelbaren Helix-Modulen.

Gepulste magnetische Rekonnexion Details:

Die PHESS-Produktion ist in den WMH-Komplex integriert, wobei einheimisches Siliziumdioxid für die Perowskit-Synthese und HTS-Spulen verwendet wird, was die Einhaltung der BABA-Vorschriften gewährleistet und die Nutzung von CHIPS- und Science Act- sowie Advanced Energy Research and Development Act-Mitteln ermöglicht.

Luft- und Raumfahrt-Forschungsprogramm mit dem MIT

In Zusammenarbeit mit dem MIT und anderen führenden Institutionen wird die WMH ein technologisch fortschrittliches Luft- und Raumfahrtprogramm innerhalb des Nevada Technology Complex einrichten, das durch den Advanced Energy Research and Development Act unterstützt wird. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

- Entwicklung eines Fusionsreaktors: Entwicklung kompakter Fusionsreaktoren für saubere Energie und Antrieb, die bis 2030 eine Leistung von 100 MW erreichen sollen, unter Verwendung der von PHESS abgeleiteten Prinzipien der magnetischen Rekonnektion.

- Antriebssysteme auf PHESS-Basis: Entwicklung von leichten PHESS-Einheiten mit hoher Dichte (1500 Wh/kg bis 2028) für Satelliten und militärische Anwendungen, die eine 10-fach längere Missionsdauer ermöglichen.

- Programm für begabte Ingenieure und Astrophysiker: Ein ausgewähltes Programm für mehr als 100 junge Ingenieure und Astrophysiker pro Jahr, die von MIT-Fakultäten betreut werden, um Innovationen in den Bereichen Fusion, Antrieb und PHESS-Systeme für Raumfahrt und Verteidigung zu entwickeln.

- Militärische Anwendungen: Ultrazuverlässige PHESS-Einheiten für Drohnen, Satelliten und gerichtete Energiesysteme, die die nationale Sicherheit im Rahmen von Trumps "America First"-Verteidigungsprioritäten verbessern.

Das Luft- und Raumfahrtprogramm wird einen 2 Mio. ft² großen Campus innerhalb des Komplexes belegen, wobei 1 Mrd. $ der 6,5 Mrd. $-Investition der Forschung und Entwicklung gewidmet sind und mehr als 1.000 spezialisierte Arbeitsplätze geschaffen werden.

Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Auswirkungen

WMH reduziert die Kohlenstoffemissionen um 30 % durch:

Energieeffiziente Prozesse: 20 % weniger kWh/Einheit durch optimierte PECVD-, CZ- und HTS-Systeme.

Integration erneuerbarer Energien: 50 MW Solarenergie vor Ort und 10 MW Windkraft, unterstützt durch die Clean Energy Manufacturing Initiative und den Energy Independence and Security Act.

Kreislaufwirtschaft: 95 % Materialrecycling für Siliziumdioxid, Glas und Metalle, in Übereinstimmung mit Trumps Schwerpunkt auf der Ressourceneffizienz bei der amerikanischen Energiedominanz.

Die Investition in Höhe von 6,5 Mrd. USD schafft mehr als 8.000 direkte und mehr als 15.000 indirekte Arbeitsplätze mit einer jährlichen wirtschaftlichen Auswirkung von 2,5 Mrd. USD bis 2028. Partnerschaften mit UNR, UNLV und MIT bilden jährlich mehr als 1.500 Ingenieure und Astrophysiker aus, unterstützt durch das American Workforce Policy Advisory Board.

Strategische Vorteile von Nevada

Logistik: Die Nähe zur I-80 und zur Union Pacific-Bahnlinie wird durch den Rail Park von MB Rail verbessert, der durch den Infrastructure Investment and Jobs Act unterstützt wird.

Strategische Partnerschaften

WMH arbeitet zusammen mit:

Strategische Partnerschaften

WMH arbeitet zusammen mit:

- Neuer intermodaler Standort: Eigene Verwaltung, die die Effizienz der Logistik revolutioniert.

- Bauunternehmen: Partnerschaft mit einem weltweit anerkannten nordamerikanischen Baudienstleistungsunternehmen, das für die Durchführung von Megaprojekten bekannt ist.

- A&E Design Firms: SSOE, ein weltweit anerkanntes Unternehmen mit 76 Jahren Erfahrung in der Batterie-/Solarindustrie, wurde für die Gestaltung unseres hochmodernen Komplexes ausgewählt.

- Beratung und Engineering im Bereich Schienenlogistik: Via Rail Engineering, Gestaltung eines regionalen Schienenparks für robuste Materialflüsse.

- Horn Glass Industries AG: Beratung und Planung von Glasanlagen auf Weltniveau.

- Linde Chemie & Gas: Lieferung von wichtigen Materialien für die fortschrittliche Produktion.

- Regierungspartner: Büro für Wirtschaftsentwicklung des Gouverneurs von Nevada (GOED), Reno/Sparks/Tahoe Economic Development Authority of Western Nevada (EDAWN), The Honorable Joe Lombardo, Gouverneur von Nevada, und The Honorable Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Kontaktieren Sie press@wallacemac.com oder besuchen Sie wallacemac.com.

Vision des Managements

Hygenes A. Garcia, Director of Engineering bei WMH, mit fast 30 Jahren Erfahrung im Bereich fortschrittlicher Technologieanlagen (ATF), erklärt: "Inspiriert durch die Vision der aktuellen Regierung wird der 6,5 Mrd. Dollar teure Komplex von WMH in Nevada ein Monument für amerikanische Fertigung und Innovation. Unsere zu 100 % einheimische Lieferkette, die HJT-Module, die PHESS-Technologie und das vom MIT geleitete Luft- und Raumfahrtprogramm definieren Widerstandsfähigkeit, Wohlstand und globale Führung neu. Wir laden unsere Partner ein, sich uns anzuschließen, um Amerika zum weltweit führenden Produktions- und Technologiezentrum zu machen."

Über WMH

WMH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Fertigung und der Luft- und Raumfahrt in den USA, das Halbleiter, Solarwafer, Module, Energiespeichersysteme und Antriebstechnologien zu 100 % aus heimischen Quellen herstellt. Mit Niederlassungen in Arizona, Nevada, Florida und New York treibt WMH Innovation und Wirtschaftswachstum voran.

Medienkontakt: press@wallacemac.com

Technischer Kontakt: Tech@wallacemac.com

WMH Engineering & Development: 2325 East Camelback Road, Suite 417, Phoenix, AZ 85016

WMH-Hauptsitz: 830 Brickell Plaza, Floor 32, Miami, FL 33131

Wirtschaftliche Auswirkungen: Mehr als 3.200 Arbeitsplätze in Phase 1, 1,2 Mrd. $ an wirtschaftlicher Wertschöpfung.

Strategische Partner: SSOE, Via Rail Engineering, Linde Chemical & Gas, Horn Glass Industries, Gouverneur Joe Lombardo und Bundes-/Staatsbehörden.

Kontakt: press@wallacemac.com, Tech@wallacemac.com

WMH leistet Pionierarbeit bei der vertikalen Integration der Produktion von Solarwafern, -modulen und -speichern. Strategische Verbündete wie H2GEMINI unterstützen das heimische Ökosystem mit fortschrittlichen Fertigungsanlagen und Recycling-Infrastruktur. Gemeinsam schaffen diese in den USA angesiedelten Bemühungen einen leistungsstarken Fertigungskorridor, der Präsident Donald J. Trumps Forderung nach Energieunabhängigkeit, technologischer Vorherrschaft und amerikanischer Widerstandsfähigkeit erfüllt.

H2GEMINI, ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten Solarlösungen, hat in den USA mit dem Bau eines 25.000 m² großen Werks in Nevada begonnen, in dem fortschrittliche Anlagen für die Solarindustrie hergestellt werden:

- Epitaxie-Wafer-Herstellung

- Schlüsselfertige HJT-Produktionslinien

- Systeme zur Herstellung von Wafern

- PV-Modul-Montage

- Integriertes Recycling für PV-Module am Lebensdauerende

"Diese Regierung hat das Umfeld geschaffen, auf das wir gewartet haben - eines, das Geschwindigkeit, Innovation und heimische Fähigkeiten schätzt", sagte Uwe Habermann , CEO von H2GEMINI. "Indem wir unsere hocheffizienten Solartechnologien in den USA produzieren, senken wir die Kosten für unsere Partner, schaffen lokale Arbeitsplätze und tragen zu einer stabileren Energiezukunft bei."

"Wir stellen nicht einfach nur Geräte her, sondern wir investieren in amerikanische Talente und in eine eigenständige Zukunft mit sauberer Energie", fügte Lisa Grant, Vice President of U.S. Manufacturing, hinzu.

H2GEMINI hat bewusst die Rückkehr von Präsident Trump ins Amt abgewartet, bevor es die Produktion in den USA plant, um seine Investition auf ein politisches Umfeld abzustimmen, das sich auf die Verlagerung von Produktionsstätten, die Reform von Genehmigungen und die Wiederbelebung der Industrie konzentriert. Die Expansion in Nevada ergänzt den Technologiekomplex von WMH, indem sie genau die Werkzeuge betreibt, die in der amerikanischen Wafer- und Modulproduktion zum Einsatz kommen - ein geschlossenes Ökosystem, das zu 100 % Made in America ist.

Patriotische Führerschaft und starke Bündnisse

Die WMH steht Schulter an Schulter mit Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance und unterstützt den Aufruf "Make America Great Again", indem wir die hochqualifizierte Produktion wiederherstellen. Unsere Koalition umfasst:

- MB Rail - Logistik mit einem intermodalen Standort der nächsten Generation unter der Leitung von Avory Beggs , einem bahnbrechenden amerikanischen CEO

- SSOE Group - 76 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Solar- und Batterieanlagen

- Linde Chemical & Gas , Horn Glass und Via Rail Engineering - weltweit führende Anbieter von Materialien, Systemen und Transport

Gelegenheit für Investoren: Die nächste große Chance für Reshoring

Gestützt auf eine patriotische Vision und eine unübertroffene vertikale Integration bietet WMH Investoren eine einzigartige Position in explodierenden Märkten:

- Halbleiter: 150 Mrd. $ bis 2030

- Solar: 200 Milliarden Dollar bis 2028

- Energiespeicherung: 435 Mrd. $ bis 2030

- Technologien, die KI, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, EVs und das Stromnetz betreffen

Eine Vision, die es wert ist, aufgebaut zu werden

"Wallace MacDonald ist führend bei der Wiederbelebung der amerikanischen Innovation", sagte Hygenes Garcia, President von WMH. "Mit unserem Komplex in Nevada bauen wir nicht nur Technologie, sondern auch ein Vermächtnis. Wir laden Investoren, Partner und Gemeinden ein, sich uns anzuschließen, wenn wir die amerikanische Größe wiederherstellen und den Weg für künftige Generationen ebnen."

Kontakt & Infos

Wallace MacDonald Holdings

Technik und Entwicklung

Presse: press@wallacemac.com

Technischer Kontakt: tech@wallacemac.com

Website: wallacemac.com

2325 E Camelback Rd #417

Phoenix, AZ 85016

H2GEMINI Medienkontakt

Uwe Habermann, CEO

mailto:info@h2gemini.com

QUELLE: Wallace MacDonald Holdings Inc.

