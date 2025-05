DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz sinkt im März leicht

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum ist im März etwas schwächer als erwartet gewesen. Wie Eurostat mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert. Der für Februar vorläufig gemeldete Anstieg um 0,3 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert. Auf Jahressicht stiegen die Umsätze um 1,5 (Februar: 1,9) Prozent.

VDMA: Auftragseingang Maschinenbau steigt im 1. Quartal

Die ersten Monate des Jahres 2025 sind für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau erfreulich verlaufen: Im März verbuchten die Unternehmen abermals einen leichten Zuwachs der Aufträge um real 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Dem schwächelnden Inlandsgeschäft (minus 3 Prozent) stand ein Plus von 6 Prozent der Auslandsbestellungen gegenüber. Aus den Euro-Ländern kamen - auch aufgrund von Großaufträgen - insgesamt 19 Prozent mehr Order, die Nicht-Euro-Länder verbuchten einen Zuwachs von 2 Prozent. "Das Jahr hat gut angefangen, allerdings bleibt die Unsicherheit über die weitere Entwicklung außerordentlich groß - vor allem mit Blick auf die Zollpolitik der USA und mögliche Gegenmaßnahmen", kommentierte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt die Zahlen.

Trump verkündet Waffenruhe mit Huthi-Rebellen

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten eine Waffenruhe mit den Huthi im Jemen erreicht. Trump sagte während eines Treffens im Oval Office mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney, die Milizen würden nicht länger Schiffe ins Visier nehmen, die Gewässer im Nahen Osten befahren. "Ich werde ihr Wort akzeptieren, und wir werden die Bombardierung der Huthi mit sofortiger Wirkung einstellen", sagte Trump. Er fügte hinzu: "Sie wollen einfach nicht kämpfen, und das werden wir respektieren."

US-Geheimdienste sollen mehr Informationen über Grönland sammeln

Die USA verstärken ihre Bemühungen zur Beschaffung von Informationen über Grönland und ziehen damit Amerikas Spionageapparat in die Kampagne von US-Präsident Donald Trump hinein, die Insel zu übernehmen. Das berichten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach haben mehrere Führungskräfte der von Tulsi Gabbart geleiteten Nationalen Nachrichtendienste eine "collection emphasis message" (etwa: Anweisung zur Sammlungsschwerpunktsetzung) an die Chefs der Geheimdienste herausgegeben. Sie wurden angewiesen, mehr über Grönlands Unabhängigkeitsbewegung und die Haltung zur US-Rohstoffgewinnung auf der Insel in Erfahrung zu bringen.

Carney erklärt Kanada erneut für "unverkäuflich"

Der kanadische Premierminister Mark Carney hat Kanadas in einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump erneut für "nicht verkäuflich" erklärt. Zuvor hatte Trump bei einem Treffen im Oval Office erneut seine Absicht bekräftigt, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Trump präsentierte seinen Annexionsvorschlag dieses Mal sanfter als üblich. Er sagte, dies würde zu einer massiven Steuersenkung für kanadische Bürger führen, mit "kostenloser militärischer" Unterstützung, und fügte hinzu, dass die Beseitigung der "künstlich gezogenen" Linie zwischen den Ländern zu einer "wunderschönen Formation" führen würde.

China/Währungsreserven Apr 3,282 Bill USD (März: 3,241 Bill USD)

China/Währungsreserven Apr stiegen um 41 Mrd USD zum Vormonat

Taiwan Verbraucherpreise Apr +2,03% gg Vorjahr (PROG +2,05%)

Schweiz/SNB: Währungsreserven Apr 702,895 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im März 725,551 Mrd CHF

US/MBA Market Index Woche per 2. Mai +11,0% auf 248,4 (Vorwoche: 223,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. Mai +11,1% auf 162,8 (Vorwoche: 146,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. Mai +11,1% auf 721 (Vorwoche: 649)

