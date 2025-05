Das InsurLab Germany hat einen neuen Vorstand: Vorstandsvorsitzender ist Peter Stockhorst (Zurich). In den erweiterten Vorstand wurden Alina vom Bruck (BarmeniaGothaer), Nina Schmal (Provinzial) und Anja Stolz (R+V) gewählt. Das InsurLab Germany, eine Brancheninitiative für Innovation und Transformation in der Versicherungswirtschaft, hat kürzlich in seiner ordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt: Neuer Vorstandsvorsitzenden der Brancheninitiative ist Peter Stockhorst, Vorstand ...

