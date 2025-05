Hamburg (ots) -Das sind ja gute Aussichten: Tchibo denkt den Outdoor-Urlaub neu. Mit dem Roof Space 2 und Roof Space 4 präsentiert Tchibo innovative Hartschalen-Dachzelte in zwei Größen. Besonders attraktiv ist die Liegefläche beim Roof Space 4. Mit einer Größe von 205 x 200 cm ist sie die weltweit größte Liegefläche unter den Hartschalen-Dachzelten. Dank exklusivem Tchibo Vorteil erhalten Kunden ein Panorama-Moskitonetz (Wert bis 179 EUR) sowie die Versandkosten (150 EUR) gratis dazu. Ab sofort bestellbar auf tchibo.de/dachzelt und tchibo.at/dachzelt.Neue Maßstäbe: Aus Dachzelt wird Dachterrasse dank Panorama-FunktionDie Dachzelte Roof Space 2 (für zwei Personen) und Roof Space 4 (für bis zu vier Personen) setzen neue Maßstäbe für mobiles Reisen. Sie kombinieren den schnellen Aufbau eines Hartschalen-Dachzelts mit dem großzügigen Raumangebot eines Faltdachzelts. Das Aufstellen ist per Gasdruckfedern in unter zwei Minuten erledigt. Gleichzeitig überzeugen die Dachzelte durch extreme Wetterbeständigkeit, durchdachte Stauraum-Lösungen und ein robustes Aluminium-Kofferdesign.Ein Highlight ist der Panorama-Modus: Die gesamte Front lässt sich öffnen - für atemberaubende Ausblicke und echtes Naturgefühl. Ein Naturgefühl bleibt Campern dabei erspart - der Mückenstich. Davor schützt ein Panorama-Moskitonetz, das Tchibo Kundinnen und Kunden beim Kauf gratis erhalten.Zwei Varianten - eine Mission: Freiheit auf dem AutodachRoof Space 2- Für 2 Personen (auch mit Kleinkind nutzbar)- Maße aufgebaut: 250 × 150 × 130 cm- Matratze: 205 × 135 cm mit Antikondensations-Mesh- Gewicht: 67 kg- Preis: 3.599 EUR inkl. Moskitonetz & Versand (Tchibo Vorteil: 300 Euro)- Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2024Roof Space 4- Für bis zu 4 Personen (z. B. Familien)- Maße aufgebaut: 250 × 210 × 130 cm- Matratze: 205 × 200 cm mit Antikondensations-Mesh- Gewicht: 89 kg- Preis: 4.599 EUR inkl. Moskitonetz & Versand (Tchibo Vorteil: 329 Euro)Beide Modelle sind universell für Fahrzeuge mit entsprechender dynamischer Dachlast (mind. 75 kg / 100 kg) geeignet. Die flache Form (24 cm Höhe, geschlossen) sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl.Schweden, Ostsee oder Südfrankreich - Regen kann es immer gebenOb Regen, Wind oder Sonne: Das Dachzelt ist gemacht für alle Wetterlagen. Es besteht aus Polyester-Ripstop-Gewebe, das dem Druck einer 3.000 mm Wassersäule standhält, bietet regensichere Belüftungsöffnungen und eine windstabile Konstruktion mit integrierten Stahlseilen. Jedes einzelne Zelt wird vorab im siebentägigen Regenkammer-Test geprüft.Nachhaltiger reisen - durchdacht bis ins DetailWer mit dem Auto reist, spart nicht nur CO2 im Vergleich zu Flug- und Seereisen, sondern kann auch flexibler und unabhängiger unterwegs sein. Die Roof Space Dachzelte sind zudem besonders ressourcenschonend konzipiert. Sie bestehen zu 90 Prozent aus recycelbaren Materialien, auf schwer recycelbare Kunststoffe wie ABS oder Fiberglas wird vollständig verzichtet, und reparierbare Einzelteile sorgen für eine lange Lebensdauer.Dachzelt-Trend trifft Design aus BremenHinter Roof Space stehen die Gründer Immanuel Schneider und Jakob Heider, zwei Freunde aus Bremen, die - wie es sich für ein Start-up gehört - 2020 ihr erstes Zelt in einer Garage entwickelten. Heute ist Roof Space ein gefragter Newcomer im Campingmarkt, mit preisgekröntem Design und durchdachter Technik. Die Partnerschaft mit Tchibo bringt ihr Produkt nun in die Breite, mit attraktiven Konditionen und smartem Zubehör.Passend zur Camping-Saison: Tchibo Wochenwelt mit Outdoor-ZubehörZeitgleich zum Dachzelt-Start bietet Tchibo in der Wochenwelt "(R)AUSZEIT" ab dem 13. Mai eine breite Auswahl an Camping- und Outdoor-Produkten. Von praktischen Begleitern wie faltbarem Solar-Ladegerät, 4-in-1-Schlafsack oder wasserfesten Packsäcken bis hin zu Moskitoschutz-Kleidung und faltbaren Trekkingstöcken finden die Dach-Camper alles für ihr Wildnis-Abenteuer.Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6028348