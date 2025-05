QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat den Aktionärinnen und Aktionären auf der nächsten Jahreshauptversammlung am 26. Juni 2025 die Einführung einer jährlichen Bardividende auf Basis einer geänderten Dividendenpolitik vorschlagen wird.

Dieser Meilenstein spiegelt QIAGEN's Strategie, einen neuen Weg zur Steigerung der Aktionärsrendite einzuschlagen und gleichzeitig die Flexibilität für Reinvestitionen in langfristiges Wachstum zu bewahren.

Der Beschluss des Aufsichtsrats über die geänderte Dividendenpolitik sowie die erstmalige Dividendenausschüttung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von QIAGEN.

Die erstmalige Dividendenausschüttung soll $0,25 pro Stammaktie betragen. Dieser Vorschlag entspricht einer Gesamtausschüttung von etwa $54 Millionen. Als Record Date ist derzeit der 2. Juli 2025 und als Auszahlungstermin der 10. Juli 2025 vorgesehen. Alle Termine werden nach Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre final bestätigt.

Im Rahmen der geänderten Dividendenpolitik hätte QIAGEN die Möglichkeit, der Hauptversammlung einen jährlichen Dividendenvorschlag zu unterbreiten, der eine Rückführung von Kapital an die Aktionärinnen und Aktionäre bei gleichzeitiger Unterstützung eines nachhaltigen Wachstums und Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit vorsieht. Der jeweilige Dividendenvorschlag würde verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Höhe des an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückzuführenden Kapitals, die Verfügbarkeit ausschüttungsfähiger Gewinne und Rücklagen, Investitionen in Produktion, Forschung Entwicklung, der Bedarf an Betriebskapital sowie potenzielle M&A-Möglichkeiten.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 31. März 2025 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und regulatorischer Prozesse sowie logistischer Abhängigkeiten); Schwankungen der Betriebsergebnisse, die kommerzielle Entwicklung unserer Produkte für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Fortschritt, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklungen, Budgets unserer Kunden und Förderungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung regulatorischer Zulassungen für unsere Produkte, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen sowie die Herstellung dieser Produkte sowie beim Schutz der Produktdifferenzierung vor dem Wettbewerb. Weitere Unsicherheiten könnten aufgrund der Marktakzeptanz neuer Produkte, der Integration von Akquisitionen, staatlichen Maßnahmen, globaler oder regionaler wirtschaftlicher Entwicklungen, Naturkatastrophen, politischer Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstiger Ereignisse "höherer Gewalt" aufkommen. Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen aus Restrukturierungsprogrammen und Akquisitionen wie erwartet eintritt. Für einen umfassenden Überblick der Risiken beziehen Sie sich bitte auf die "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F und andere Berichte, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht wurden.

Source: QIAGEN

Category: Corporate

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507756348/de/

