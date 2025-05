Es sind die Robotaxi-Wochen bei Uber: Innerhalb weniger Tage hat die Plattform fünf Kooperationen für autonom fahrende Fahrdienste bekanntgegeben - nach Volkswagen, May Mobility und Momenta kommen nun auch Pony.ai und WeRide hinzu. Hatte Uber im Jahr 2020 sein Projekt zur Entwicklung autonomer Autos aufgegeben und an Aurora verkauft, so setzt Uber mittlerweile voll auf Kooperationen: In den USA partnert Uber bereits mit der Google-Schwester Waymo ...

