Das Team von BESCAPE, einem Anbieter von Serious Escape Games, hat kürzlich eine einzigartige dreitägige Tagung auf einer Kreuzfahrt von Kiel nach Oslo durchgeführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen an einer internen Fortbildung teil und konnten gleichzeitig im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms - inklusive einer Stadtrundfahrt durch Oslo - näher zusammenwachsen. Die Workation bot nicht nur eine willkommene Abwechslung vom Homeoffice, sondern auch wertvolle Impulse für die Qualität und Effizienz des Teams.Gründer und Geschäftsführer Tim Heitmann: "Ob bei der Fortbildung bestehender Teams, im Onboarding neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder bei der Einführung neuer Prozesse - der Wissenstransfer spielt in Unternehmen eine zentrale Rolle. Doch in der Praxis scheitert diese Aufgabe häufig an technischen Barrieren, langweiligen Formaten, ineffekiven Prozessen oder mangelnder Motivation. Bei BESCAPE realisieren wir daher maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die hohen Wert auf die Qualität und Effizienz ihrer Mitarbeiter legen. Unsere Business Escape Games basieren auf dem Konzept der bekannten Escape Rooms, verfolgen dabei aber ein ernsthaftes Ziel: Die Vermittlung oder Abfrage von unternehmensspezifischen Wissen. Damit unser eigenes Team zusammenwächst, war die Workation für uns als 100%-Remote-Team eine wunderbare Gelegenheit, um den Teamgeist zu stärken."BESCAPE ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Serious Games für Unternehmen, die den Wissenstransfer ganz klar in den Vordergrund rücken. Als Gründer und Geschäftsführer konzipiert Tim Heitmann gemeinsam mit seinem Team maßgeschneiderte Business Escape Games für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Konzerne. Die Serious Games zu spezifischen Themen nutzen spannende Storys und anspruchsvolle, unternehmensspezifische Rätsel, um komplexe Lerninhalte effektiv zu vermitteln. Dabei eignet sich das Lernformat für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten - so etwa für HR-Prozesse wie Recruiting und Onboarding oder L&D-Themen wie Sicherheitsunterweisungen und betriebsinterne Schulungen.Die Workation mit Tagungsraum mit Meerblick auf dem Kreuzfahrtschiff von Kiel nach Oslo war für BESCAPE ein Erfolg auf ganzer Linie. Neben der effektiven internen Fortbildung gab es zahlreiche Gelegenheiten zur Stärkung der internen Beziehungen, zum persönlichen Austausch und zur Förderung des gemeinsamen Zusammenhalts. Die Stadtrundfahrt durch Oslo bot den Mitarbeitern nicht nur neue kulturelle Eindrücke, sondern auch die Gelegenheit, gemeinsame persönliche Interessen zu entdecken und als Team zu wachsen. Und auch kulinarisch kam das Team nicht zu kurz: Bei den gemeinsamen Mahlzeiten an Bord und in Oslo konnten die Mitarbeiter in entspannter Atmosphäre neue Energie tanken."Bei BESCAPE legen wir großen Wert darauf, dass unser Team nicht nur an der spannenden Arbeit und tollen Projekten wächst, sondern auch durch regelmäßige gemeinsame Events und Aktivitäten zusammenwächst. Die Workation war für uns daher ein wichtiger Schritt, um den Teamgeist und die Zusammenarbeit auf ein neues Level zu heben. Nur durch ein starkes Team können wir auch in Zukunft weiterhin innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln", so Tim Heitmann abschließend.