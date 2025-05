Mainz (ots) -Der "neue starke Mann in Europa" ist zuhause im ersten Wahlgang gescheitert. Ein Fehlstart für die Merz-Regierung, die dem In- und Ausland eine echte politische Wende in Sachen Wirtschaft, Migration und Verteidigung versprochen hat. "Fehlstart mit Folgen - wie stark ist Kanzler Merz?" ist am Donnerstag, 8. Mai 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Nicht nur Deutschland, auch die europäischen Partner fragen sich nun, wie stabil und verlässlich Berlin sein wird. Friedrich Merz reist heute nach Paris und Warschau. Die Ukraine schützen, wirtschaftlich wieder wachsen und Europa zusammenhalten, gar führen - wird das klappen?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, Anne Applebaum, US-Historikerin und Publizistin, sowie Melanie Amann, stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressemappe zu "maybrit illner" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maybrit-illner-1).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6028416