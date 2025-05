Die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" hat in traditionellen Märkten wie dem S&P 500 eine gewisse Berechtigung. Historisch gesehen sind die Monate von Mai bis Oktober oft von geringeren Renditen und höherer Volatilität geprägt. Auch im Kryptomarkt hat sich diese saisonale Schwäche etabliert. Doch dieses Mal könnte alles anders sein, argumentieren Analysten des Research-Hauses K33 in einem aktuellen Bericht. "Es gibt kaum vollständig überzeugende Erklärungen für diese saisonale Renditeentwicklung", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...