DJ Qiagen will künftig eine jährliche Bardividende zahlen

DOW JONES--Qiagen will künftig jährlich eine Dividende ausschütten. Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister kündigte an, seine Aktionäre auf der Hauptversammlung am 26. Juni 2025 über die Einführung einer jährlichen Bardividende auf Basis einer geänderten Dividendenpolitik abstimmen zu lassen. Die erstmalige Ausschüttung soll 0,25 US-Dollar pro Stammaktie betragen und am 10. Juli ausgezahlt werden. Der Vorschlag entspreche einer Gesamtausschüttung von rund 54 Millionen Dollar.

Qiagen will damit einen neuen Weg zur Steigerung der Aktionärsrendite beschreiten und sich gleichzeitig die Flexibilität für Reinvestitionen in langfristiges Wachstum erhalten. Der Beschluss des Aufsichtsrats über die geänderte Dividendenpolitik und die erstmalige Ausschüttung einer Dividende steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2025 08:56 ET (12:56 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.