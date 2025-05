Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -FUNROOTS Co., Ltd. (Tokio, Japan), I Peace, Inc. (Kalifornien, USA) und Reju Inc. (Tokio, Japan) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um modernste iPS-Zelltechnologie in die Sportbranche zu integrieren. Ziel ist es, innovative Gesundheitsmanagementlösungen anzubieten, die sportliche Leistung zu verbessern und die Genesung nach Verletzungen zu beschleunigen, indem die Fortschritte in der regenerativen Medizin genutzt werden.Die Partnerschaft:Die Allianz vereint drei führende Unternehmen aus ihren jeweiligen Bereichen: FUNROOTS, mit umfassender Expertise im Fußball- und Sportbusiness; I Peace, ein globaler Pionier in der regenerativen Medizin unter Verwendung von iPS-Zellen; und Reju, ein Innovator in der Anwendung von iPSF (iPS-Zellextrakt) für Wellness und Langlebigkeit. Gemeinsam wollen sie mit Hilfe von iPS-Zelltechnologien neue Ansätze für die Betreuung und Leistung von Sportlern entwickeln.Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen), die für ihre Fähigkeit zur Regeneration und Reparatur von menschlichem Gewebe bekannt sind, bieten ein transformatives Potenzial für die Sportmedizin. Die Partnerschaft zielt darauf ab, diese Technologie zur Beschleunigung der Heilung häufiger Sportverletzungen wie Gelenk-, Muskel- und Bänderverletzungen einzusetzen und gleichzeitig Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, die Sportlern helfen, während ihrer gesamten Karriere und darüber hinaus eine optimale Gesundheit zu bewahren.Die Unternehmen haben die Vision, diese regenerativen Gesundheitsvorteile auch auf Sportbegeisterte auszuweiten. Ziel ist es, eine längere und gesündere Teilnahme am Sport zu fördern und so die Lebensqualität breiterer Gemeinschaften zu verbessern.Schlüsselinitiativen:1. Innovative Behandlung und Prävention von Sportverletzungen: Die Partnerschaft wird sich auf die Entwicklung regenerativer Therapien unter Verwendung von iPS-Zellen konzentrieren, um Probleme wie Knie- und Gelenkverletzungen anzugehen - häufige Herausforderungen, denen Fußballspieler und andere Sportler gegenüberstehen. Diese Lösungen fördern eine schnellere und effektivere Genesung und helfen, künftigen Verletzungen vorzubeugen.2. Leistungsverbesserung und Langlebigkeit: Technologien im Zusammenhang mit iPS-Zellen werden eingesetzt, um die körperliche Konditionierung von Sportlern zu unterstützen, Muskel- und Nervenzellen zu regenerieren und altersbedingte Leistungsabfälle zu reduzieren. Diese Initiative soll es den Sportlern ermöglichen, länger Spitzenleistungen zu erbringen.3. Bildung und Öffentlichkeitsarbeit für die Industrie: Die Allianz wird Aufklärungsinitiativen für Sportler, Trainer, medizinische Fachkräfte und Sportorganisationen durchführen, um das Verständnis und die Akzeptanz der iPS-Zelltechnologie im Sport zu fördern. Diese Bemühungen werden die wissenschaftlichen Grundlagen der regenerativen Medizin und ihren möglichen Nutzen im Sportbereich aufzeigen.Durch diese Partnerschaft streben die Unternehmen an, das Gesundheitsmanagement und die Leistungssteigerung von Sportlern neu zu definieren und regenerative Lösungen in den Vordergrund der Sportwelt zu rücken.Links zum Unternehmen:FUNROOTS Co. Ltd. - https://www.funroots.net/Reju Inc. - https://rejuinc.com/I Peace, Inc. - https://www.ipeace.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2677652/I_Peace_FUNROOTS_Reju.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609111/I_Peace_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/funroots-i-peace-und-reju-schlieWen-strategische-allianz-um-mit-ips-zellen-die-zukunft-des-sports-zu-gestalten-302447842.htmlPressekontakt:press@ipeaceinc.comOriginal-Content von: I Peace, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179603/6028450