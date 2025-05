EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Zulassungsantrag

Verve Group SE gibt Uplisting in Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt und veröffentlicht Börsenzulassungsprospekt



07.05.2025 / 15:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Übersetzung wird nur zur besseren Orientierung bereitgestellt. Im Falle von Abweichungen ist die englische Version maßgeblich.

Pressemitteilung, Stockholm, 7. Mai 2025



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH DES DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, WEISSRUSSLAND, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND, RUSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG NICHT DEN GELTENDEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN ENTSPRECHEN ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Uplisting in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird nach heute erfolgter Veröffentlichung des Börsenzulassungsprospekts voraussichtlich in den nächsten Tagen erfolgen - neuer Ticker für die Frankfurter Wertpapierbörse wird "VRV" sein

Die Gesellschaft erwartet, dass der Wechsel in den geregelten Markt den Zugang zu potenziellen Investoren erweitert, die Liquidität der Aktie erhöht und möglicherweise auch zur Aufnahme in Small- und Mid-Cap-Indizes führt

Die Zulassung zum Geregelten Markt bietet auch den rechtlichen Rahmen für Kapitalmarktinstrumente wie beispielsweise Aktienrückkäufe und bekräftigt das Comittment von Verve zu Transparenz

Von Gesellschaft erstellter Börsenzulassungsprospekt, inklusive Unternehmensprofil, Risikofaktoren sowie aktualisierten Informationen zur Kapitalisierung und Nettoverschuldung, wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde gebilligt und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht

Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) (die 'Gesellschaft' oder "Verve") hat am 07. Mai 2025 bei der Deutschen Börse AG, dem Betreiber der Frankfurter Wertpapierbörse, einen Antrag auf Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im EU-geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel erfolgt durch einen Listing-Transfer vom Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (der 'Listing-Transfer') in den Geregelten Markt. Die Gesellschaft hat im Zusammenhang mit dem Listing-Transfer einen Börsenzulassungsprospekt erstellt, der heute von der Schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen, die "SFSA"), der mit Blick auf den Sitz der Gesellschaft in Schweden zuständigen nationalen Behörde, gebilligt wurde. Der Prospekt wurde auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht (der "Prospekt") und durch die Notifizierung der Prospektbilligung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auch für Deutschland grenzübergreifend zugelassen. Der Prospekt enthält auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Anforderungen relevante Informationen wie die Beschreibung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, Risikofaktoren sowie aktualisierte Finanzinformationen in Bezug auf Kapitalisierung und Nettoverschuldung zum 31. März 2025. Der erste Handelstag im EU-geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 12. Mai 2025 beginnen.

"Wir freuen uns, unser Uplisting in Frankfurt anzukündigen, was einen wichtigen Schritt für uns auf unserem Weg als börsennotierte Gesellschaft darstellt und zusätzliche Chancen für die Gesellschaft und ihre Aktionäre eröffnet. Mit diesem Schritt wollen wir Investoren ansprechen, die nicht in nicht-regulierte Märkte investieren können, das Handelsvolumen der Aktien erhöhen und die Möglichkeit der Aufnahme in Indizes und ETFs eröffnen. Die Kombination aus der Notierung in Euro - wodurch Währungsrisiken reduziert werden - und der regulatorischen Aufsicht durch eine Notierung im geregelten Markt in Frankfurt bietet eine ideale Plattform, um unsere Investorenbasis zu stärken, die Beziehungen zu institutionellen Anlegern zu vertiefen und unser internationales Profil weiter zu schärfen.", kommentiert Remco Westermann, CEO der Verve Group SE.

Hintergrund und Beweggründe

Der Wechsel in den EU-geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein wichtiger Meilenstein in der weiteren Entwicklung der Gesellschaft mit dem Ziel, ihre Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Liquidität der Aktien zu erhöhen. Er steht im Einklang mit den strategischen Zielen der Gesellschaft und unterstreicht die Verpflichtung der Gesellschaft zu hohen regulatorischen Standards. Es wird erwartet, dass der Listing-Transfer sowohl der Gesellschaft als auch ihren Aktionären zugutekommt, indem er eine breitere Investorenbasis anzieht, den Zugang zu den Kapitalmärkten verbessert und die Teilnahme an Aktienrückkaufprogrammen im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ermöglicht. Außerdem erhöht der Schritt die Attraktivität der Aktie für Investoren und spiegelt die Reife der Gesellschaft aus Sicht des Kapitalmarktes besser wider.

Darüber hinaus schafft das Uplisting die Grundlage für eine mögliche Aufnahme in renommierte Indizes wie den SDAX - eine wichtiger Index für Small- und Mid-Cap-Investoren und Basis für zahlreiche ETF-Produkte in Deutschland, Europa und den USA.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter https://verve.com/.

Der Wertpapierprospekt

Die Gesellschaft hat im Zusammenhang mit dem Listing-Transfer einen Prospekt erstellt, der heute von der SFSA gebilligt und auf der Website der Gesellschaft (https://investors.verve.com/) veröffentlicht wurde. Die Gesellschaft hat bei der SFSA beantragt, dass diese die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über die Prospektbilligung unterrichtet.

Der Prospekt wurde als vereinfachter Prospekt im Sinne von Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geänderten Fassung (die "Prospektverordnung") erstellt. Die SFSA als zuständige schwedische Behörde hat den Prospekt gemäß Artikel 20 der Prospektverordnung gebilligt. Die SFSA billigt einen Prospekt nur, wenn er den Anforderungen der Prospektverordnung hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt. Die Billigung ist nicht als Empfehlung der Gesellschaft oder der im Prospekt beschriebenen Wertpapiere zu verstehen. Die SFSA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der im Prospekt enthaltenen Tatsachenangaben. Jedem Anleger wird empfohlen, selbst zu beurteilen, ob eine Anlage in die Aktien angemessen ist.

Zeitplan für den Listung-Transfer:

Letzter Handelstag im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse 09. Mai 2025 Erster Handelstag im EU-geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 12. Mai 2025

Kapitalstruktur und Verschuldung

(Englische Version ist maßgeblich)

Die nachstehenden Informationen und Tabellen, die in dem von der Gesellschaft erstellten und von der SFSA gebilligten Prospekt enthalten sind, stellen die Nettoverschuldung und die Kapitalisierung des Konzerns zum 31. März 2025 dar. Die Finanzinformationen wurden aus dem internen Buchhaltungs- und Berichterstattungssystem der Gesellschaft abgeleitet und wurden nicht vom unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft geprüft oder prüferisch durchgesehen.

Vollständige Informationen über die Kapitalisierung und die Nettoverschuldung zum 31. März 2025, bereinigt um die Anleiheemission im April 2025, finden Sie im Abschnitt "Kapitalstruktur, Verschuldung und sonstige Finanzinformationen - Kapitalstruktur und Verschuldung" des Prospekts.

Erklärung zur Kapitalisierung

T€ 31. März 2025 Kurzfristige Schulden insgesamt (einschließlich des kurzfristigen Anteils langfristiger Schulden) 270.577 Garantiert - Besichert[1] 51.624 Ungarantiert/unbesichert 218.953 Langfristige Schulden insgesamt (ohne den kurzfristigen Anteil langfristiger Schulden) 475.912 Garantiert - Besichert[2] 447.033 Ungarantiert/unbesichert 28.879 Eigenkapital 450.679 Grundkapital 1.872 Gesetzliche Rücklagen 141.733 Sonstige Rücklagen usw. 307.074 Summe des Eigenkapitals und der Schulden (ohne Gesamtergebnis der Periode, nach Steuern) 1.197.168

Erklärung zur Verschuldung

T€ 31. März 2025 A - Bargeld 121.538 B - Zahlungsmitteläquivalente 1.793 C - Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.187 D - Liquidität (A + B + C) 124.517 E - Kurzfristige Finanzschulden (einschließlich Schuldtitel, aber ohne den kurzfristigen Anteil langfristiger Finanzschulden) -116.635 F - Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzschulden 1.624 G - Laufende finanzielle Verschuldung (E + F) 118.259 H - Kurzfristige Nettofinanzverschuldung (G - D) -6.258 I - Langfristige Finanzschulden (ohne kurzfristigen Anteil und Schuldtitel) 5.506 J - Schuldtitel 447.033 K - Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten - L - Langfristige Finanzverschuldung (I + J + K) 452.539 M - Finanzielle Gesamtverschuldung (H + L) 446.281

Verantwortliche Parteien

Die Informationen wurden durch die Vermittlung der unten genannten Kontaktpersonen zu dem von Verves Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt zur Veröffentlichung eingereicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

www.investors.verve.com

Über Verve

Verve Group SE ("Verve" oder die "Gesellschaft", ISIN: SE0018538068; Ticker: VER / M8G) betreibt eine technologisch führende Werbe-Software-Plattform, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Verlegern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Unter dem Motto "Let's make media better" konzentriert sich die Gesellschaft darauf, mit verantwortungsvollen Werbelösungen bessere Ergebnisse für Marken, Agenturen und Verlage zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf neuen Medienkanälen liegt. Verve konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Technologien für zielgerichtete Werbung, ohne sich auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA (Identifier for Advertisers) zu verlassen. Darüber hinaus fördert die Plattform die direkte Zusammenarbeit zwischen Werbetreibenden und Verlegern und macht so Zwischenhändler überflüssig, was die Effizienz erhöht. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien der Gesellschaft sind am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der zertifizierte Berater von Verve auf dem Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se .

Wichtige Informationen

Die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung illegal wäre.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Aufsichtsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung gebilligt. Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder Rechten in einem Mitgliedstaat des EWR genehmigt. In jedem EWR-Mitgliedstaat richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung und ist nur an diese gerichtet.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch nicht Bestandteil eines solchen. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in oder an die Vereinigten Staaten (einschließlich des Distrikts Columbia), Australien, Weißrussland, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Russland, der Schweiz, Singapur, Südafrika, Südkorea oder in einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Ankündigung nicht zulässig ist, bekannt gegeben, veröffentlicht, kopiert, reproduziert oder verbreitet werden darf, die Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen würde oder wo solche Handlungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würden, gemäß EU-, UK- oder US-Sanktionen verboten sind oder anderweitig in Konflikt mit den in dieser Rechtsordnung geltenden Vorschriften stehen oder ohne Anwendung einer Ausnahme von solchen Maßnahmen nicht stattfinden können. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können einen strafbaren Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.

In dieser Mitteilung werden die (direkten oder indirekten) Risiken, die mit einer Anlage in die Aktien verbunden sein können, weder genannt noch angedeutet, und es wird auch nicht behauptet, dass sie genannt oder angedeutet werden. Jede Investitionsentscheidung zum Erwerb von Aktien im Zusammenhang mit dem Listing-Transfer muss auf der Grundlage aller öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft und die Aktien der Gesellschaft getroffen werden. Diese Informationen wurden von den Managern nicht unabhängig überprüft. Die Manager handeln im Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft und für niemanden sonst und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährleistung des ihren Kunden gewährten Schutzes oder für die Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf die Transaktion oder andere hierin erwähnte Angelegenheiten verantwortlich.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen nicht an andere Personen weitergegeben oder verteilt werden und dürfen nicht vervielfältigt werden. Jegliche Weiterleitung, Verteilung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen in ihrer Gesamtheit oder in Teilen ist verboten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verstoß gegen das Wertpapiergesetz oder gegen geltende Gesetze in anderen Rechtsordnungen führen.

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb oder zur Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Pressemitteilung stellt keine Empfehlung für Entscheidungen von Anlegern in Bezug auf den Listing-Transfer dar. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte das in dieser Pressemitteilung beschriebene Geschäft und die darin enthaltenen Informationen sowie alle öffentlich verfügbaren Informationen selbst prüfen, analysieren und bewerten. Der Preis und der Wert der Wertpapiere können sowohl sinken als auch steigen. Die erzielten Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Weder die Inhalte der Website der Gesellschaft noch andere Websites, die über Hyperlinks auf der Website der Gesellschaft zugänglich sind, sind in diese Pressemitteilung aufgenommen oder Teil davon.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf die künftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen die Gesellschaft tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Gesellschaft garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder die Gesellschaft noch irgendjemand sonst verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenvorschriften vorgeschrieben.

[1] Die gesicherten kurzfristigen Schulden umfassen revolvierende Kreditfazilitäten mit einer Mithaftung der Verve Group SE und der Verve Holding GmbH zugunsten der Verve Group Europe GmbH sowie der Gamigo AG.

[2] Bitte beachten Sie, dass diese Anleihen zum Datum des Prospekts durch eine neue vorrangige unbesicherte Anleihe mit variablem Zinssatz und Kündigungsmöglichkeit refinanziert wurden.

07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



