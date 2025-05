E.ON hat in Krumbach in Bayerisch-Schwaben im Rahmen des Deutschlandnetzes vier HPC-Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten in Betrieb genommen. Der Standort in Krumbach ist der erste, der mit einem T-förmigen Designmodul namens T-Pole ausgestattet ist. Der T-Pole soll E-Autofahrerinnen und -fahrern auf den Zufahrtsstraßen nicht nur anzeigen, wo sich die Ladesäulen befinden, sondern durch verschiedenfarbige Beleuchtung sei auch direkt erkennbar, ob Ladeplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...